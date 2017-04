BELEN RODRIGUEZ/ News: Santiago sempre più bello, la mamma lo mostra orgogliosa sui social. Foto (24 aprile)

Belen Rodriguez

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: SANTIAGO SEMPRE PIÙ BELLO, LA MAMMA LO MOSTRA ORGOGLIOSA SUI SOCIAL. FOTO - Sono passati ormai quattro anni da quando Belen Rodriguez ha dato alla luce Santiago, frutto del suo amore con Stefano De Martino. Il bimbo ormai è “un ometto” e i fans della showgirl lo hanno visto crescere giorno per giorno attraverso i profili social di Belen, dove la Rodriguez ha pubblicato tantissime foto del bimbo, sin da quando era in fasce. Santiago De Martino ha sicuramente ereditato dai genitori la bellezza e ora che inizia ad essere “grandicello” lo si capisce alla prima occhiata. È evidente anche nella foto pubblicata ieri pomeriggio dalla showgirl, che ci mostra Santiago in costume mentre usa una canna annaffiatrice stando in piedi in uno splendido prato verde baciato dal sole. “Non serve aggiungere altro”, scrive Belen, orgogliosa del suo bimbo e follemente innamorata di lui. I fans non possono che concordare con lei guardando la foto (clicca qui per vederla”, che ha collezionato oltre 18mila like in un’ora. Nei commenti i seguaci di Belen si complimentano con lei e c’è anche chi fa riferimento, seppur velatamente, alle critiche mosse qualche tempo fa da Selvaggia Lucarelli al bimbo: “ Santiago diventa sempre piu' bello,lo avete notato? Non poteva essere altrimenti, c'e' un detto antico, brutto in fasce bello in piazza, infatti”, “Alla faccia di chi ,ha criticato questa creatura.Compresa la Ramazzotti, che crescendo nn è certo migliorata. Dai nano sei bellissimo”, “Complimenti è proprio un bel ometto......alla faccia delle male lingue!!!!! Quelle ci saranno sempre, sono nate a posta x rompere..... ( i così detti c.......i )”. Clicca qui per vedere la foto e tutti i commenti.

© Riproduzione Riservata.