BEAUTIFUL / Anticipazioni americane 25 aprile: Quinn tiene buona Katie, perchè?

Beautiful

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE 25 APRILE: Sembra proprio che la prossima mossa di Katie sia quella di tenere buona e cara Katie. Le prossime puntate di Beautiful continuano a intrattenere il pubblico americano e solo nei prossimi mesi potremo vederle finalmente in onda anche su Canale 5, ma cosa sta succedendo a Los Angeles? A quanto pare Quinn è pronta a tornare da Eric ma per farlo deve tenere al sicuro il suo segreto: i baci scambiati con Ridge. L'unica al corrente della cosa, al momento, è Katie e proprio per questo Quinn ha deciso di fare in modo di tenerla sempre buona e sorridente, ma riuscirà davvero ad accontentarla in tutto e rimandare il peggio oppure no? Sappiamo bene che Katie non riuscirà a rimanere in silenzio lungo come abbiamo visto fare spesso in passato, ma cosa scaturirà la fine della loro "amicizia" e cosa ne penserà Eric della situazione?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE 25 APRILE: RIDGE E STEFFY CERCANO VENDETTA - Beautiful non conoscerà vacanza domani negli Stati Uniti e tornerà in onda regolarmente sul network CBS, per quella che potrà essere considerata la puntata della svolta. Alla Forrester Creations infatti si parlerà ancora delle conseguenze del furto degli abiti: per prima cosa sarà necessario ricostruire in fretta e furia la nuova collezione, che dovrà vedere il massimo impegno di tutto il team. Ma non sarà finita qui: Steffy e Ridge penseranno infatti ad una strategia per punire Sally e le Spectra, colpevoli di essere arrivate a tanto per raggiungere i loro scopi. Considerando che la nuova casa di moda si è resa protagonista di un vero e proprio crimine, i due amministratori delegati della Forrester decideranno di contattare il tenente Baker e denunciare l'accaduto. Sally potrebbe presto pagare per le sue colpe, sarà la sola o verrà presto coinvolta anche la sorella Coco. Gli spoiler di domani precisano infatti che la più piccola delle Spectra valuterà le varie opzioni per capire come uscire pulita da una situazione tanto complicata. L'errore commesso dalla sorella le ha infatti fatto perdere il lavoro e la fiducia di quasi tutti i Forrester. RJ per il momento sembra l'unico a non credere completamente al suo coinvolgimento ma prepariamoci ad un suo clamoroso ultimatum...

