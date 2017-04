CHIARA GALIAZZO / L’ex di X Factor contro i talent: “Mi hanno rovinata!”, arriva la smentita

Chiara Galiazzo

CHIARA GALIAZZO CONTRO I TALENT? L’EX DI X FACTOR SMENTISCE I GIORNALI - Chiara Galiazzo contro i talent? Di recente, l'ex concorrente di X Factor ha rilasciato una intervista ad Avvenire raccontando la sua esperienza con il talent show che l'ha resa famosa. Così come riferisce anche "Gossip&Tv", la cantante avrebbe addirittura affermato che i programmi di questo tipo sono la rovina dei ragazzi: ma sarà davvero così? Di seguito, Chiara avrebbe perfino aggiunto che, quando ti ritrovi all'interno di questo meccanismo, una volta concluso ti senti al centro di un mondo che però non è esattamente gestito da te bensì da altre persone. Di seguito, si è posta l'attenzione sul tempo che inesorabilmente passa, le nuove edizioni che prendono il via per poi finire nel dimenticatoio. "X Factor mi ha rovinato", si legge sul giornale. Chiara Galiazzo però, una volta venuta a conoscenza dell'accaduto, ha immediatamente voluto dire la sua su Facebook, dissociandosi da ciò che è stato scritto. Secondo quanto hanno scritto altri giornali infatti, sembrava che Chiara, non solo fosse contro i talent ma che questi le avessero "regalato" numerosi problemi una volta terminati. “Ovviamente non mi sognerei mai di dire che X Factor mi ha rovinato, considerando che è probabilmente l’unico motivo per cui mi conoscete. L’ unico luogo in cui delle persone mi hanno ascoltato e forse l’unica opportunità che aveva una ragazza con un sogno di accedere a questo mondo, tanto bello quanto difficile da gestire", ha scritto la cantante.

Successivamente Chiara ha voluto precisare che il "dopo talent" è tutto in salita, e la cosa non è nemmeno tanto "folle": Perché poi ci sei tu la tua musica e il mondo esterno, che non è mai così clemente nei tuoi confronti, e un esempio è proprio che un bel giorno possano uscire articoli con titoli così e che magari qualcuno ci possa anche credere", ha concluso. Proprio di recente, Chiara aveva anche affermato che i chili di troppo la facevano soffrire e così, da un momento all'altro ha smesso di bere, fumare e mangiare male affidandosi anche ad un terapeuta. Questo, naturalmente, non avrebbe nulla a che fare con il suo precedente percorso ad X Factor. Cliccate qui per leggere il post dell’artista.

