Cosimo Barra/ Amici 2017, eliminato nel sesto serale: il salvataggio di sabato sera

Cosimo Barra, Amici 2017

Cosimo Barra, Amici 2017, è lui l'eliminato del serale del 29 aprile - Il salvataggio in extremis che abbiamo visto sabato sera non è servito poi a molto per il nostro Cosimo Barra. Il ballerino di Amici 2017 ha concluso il suo percorso nella scuola proprio il giorno dopo il mitico salvataggio che gli ha permesso solo di esibirsi una serata in più. Il ballerino della squadra blu era per tutti destinato ad uscire quasi subito ma vuoi per la bravura e l'impegno dimostrato, vuoi per le decisioni di Morgan e le continue sconfitte dei bianchi, il ballerino alla fine è rimasto in gara e lo sarà ufficialmente fino a sabato 29 aprile quando assisteremo alla sua uscita di scena. Sabato 22 abbiamo avuto modo di sorridere insieme a lui quando Maria De Filippi ha confermato che lui e Thomas potevano salvarsi solo se i loro compagni di squadra dicessero di sì. Le parole di Federica hanno fatto subito apparire il sorriso sul volto del giovane ballerino e noi vi mostriamo il video del momento che potete vedere cliccando qui.

Cosimo Barra, Amici 2017, è lui l'eliminato del serale del 29 aprile - Il pubblico di Amici 2017 si divide sul destinato di Cosimo Barra. Il ballerino dei blu e pupillo di Elisa ieri sera ha dovuto lasciare il programma. Se nel serale andato in onda proprio sabato sera Emma ed Elisa sono riuscite a salvarlo insieme a Thomas, in quello che andrà in onda il 29 aprile prossimo lo vedremo dover lasciare. A quanto pare Andreas e Sebastian sono i ballerini meritevoli di sfidarsi nella finalissima di ballo e il bel ballerino dei blu, con buona pace dei suoi fan, ha dovuto lasciare la scuola. Con Cosimo abbiamo avuto modo di ridere, commuoverci e spesso il giovane ballerino arrivato al serale in punta dei piedi, e non sicuramente tra i favoriti, è riuscito a giocarsela per ben 5 puntate, e adesso?

Cosimo Barra, Amici 2017, è lui l'eliminato del serale del 29 aprile - Ad un passo dalla finalissima di Amici 2017 ma, soprattutto, della finale di ballo, Cosimo ha lasciato il programma tra gli applausi e i complimenti di tutti. Resta il fatto che l'eliminazione del ballerino dei blu spiana la strada verso la finale di ballo che, a questo punto, vedrà scontrarsi gli unici due rimasti ovvero Andreas, dei blu, e Sebastian dei bianchi. Uno dei due andrà avanti e, con molta probabilità, arriverà nella finalissima insieme ai cantanti e l'altro dovrà lasciare la scuola magari con un bel premio di consolazione (Magari un contratto?). Non ci rimane che attendere la prossima registrazione per scoprire cosa succederà ai ballerini.

