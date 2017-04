EMIGRATIS 2/ Anticipazioni: promo, appuntamento in attesa del gran finale. Chi ci sarà? (oggi, 24 aprile)

Emigratis (foto da Facebook)

EMIGRATIS 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA 24 APRILE 2017: VIDEO PROMO, VERSO IL GRAN FINALE - Pio e Amedeo sono pronti a chiudere con il botto: la seconda stagione di Emigratis si prepara per il gran finale, che sarà spezzato in due appuntamenti. Il primo è oggi, lunedì 24 aprile 2017, come di consueto in seconda serata su Italia 1: il viaggio a scrocco dei protagonisti andrà poi avanti giovedì 27 aprile 2017, questa volta in prime time, sullo stesso canale. Un’ultima puntata carica di attesa, che promette risate e situazioni molto lontane dall’immaginazione comune. Dopo Belen Rodriguez e Andrea Iannone la settimana scorsa, chi altri è finito nel mirino di Pio D’Antini e Amedeo Grieco? Il promo diffuso da Video Mediaset svela alcune delle personalità, appartenenti al mondo dello spettacolo, dello sport e non solo, che sono incappate nella divertentissima rete di Emigratis 2: la prima è nientemeno che Bebe Vio, la giovanissima campionessa paralimpica; e non mancheranno poi l’allenatore Antonio Conte e il calciatore Obiang.

Andando avanti, presenti all’appello ci saranno anche Fabrizio Ravanelli, Nancy Dell’Olio e Matteo Darmian. Pronti per nuove avventure, tra viaggi in auto, incontri e brindisi? Clicca qui per vedere il video promo delle ultime puntate di Emigratis 2 da Video Mediaset.

© Riproduzione Riservata.