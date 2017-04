EMMA MARRONE/ Video, Striscia la Notizia: Tapiro d'Oro e bacio in bocca a Staffelli per lo scherzo ad Amici 16

Emma Marrone (Facebook)

EMMA MARRONE VIDEO: LO SCHERZO HOT AD AMICI 16 LE FA VINCERE UN TAPIRO D'ORO (STRISCIA LA NOTIZIA, 24 APRILE 2017) - La bagarre fra Morgan e Amici 16 ha coinvolto inevitabilmente Emma Marrone. Anche per questo la cantante salentina è stata la destinataria di un tapiro d'oro, consegnato dal sempreverde Valerio Staffelli di Striscia la Notizia. Lo scorso sabato abbiamo visto Morgan nella prima serata di Ballando con le stelle, intento a parlare di valzer e dell'evoluzione della musica. Uno smacco al programma di Maria De Filippi? Il colosso della rete Mediaset di contro ha sfoggiato una Emma Marrone impegnata in giochi musicali con l'amica e rivale di sempre, Elisa. Dopo aver ripreso il trono di Amici 16, alla guida della storica squadra dei Bianchi, Emma Marrone sembra aver aiutato il programma a riacquistare dei toni più leggeri. E in qualche caso anche hot, visto lo scherzo organizzato con gli autori di Amici 16 durante l'ultima puntata. Alla cantante salentina era stato infatti chiesto di creare una coreografia con un ballerino, che durante le prove ha dato sfoggio di un'eccessiva sensualità. La rabbia di Emma è sfociata in diverse liti, che si sono concluse con la consegna del premio. E sul caso Morgan? La cantante ha preferito sorvolare, non ha tempo per approfondire le polemiche in corso, dato che, ha sottolineato a Staffelli, è troppo impegnata a lavorare con i suoi ragazzi.

