ERIN MORAN / La Joanie di Happy Days morta di cancro? L’inedita svolta

Erin Moran

ERIN MORAN, LA JOANIE DI HAPPY DAYS MORTA PER COLPA DEL CANCRO? - Erin Moran, la famosa Joanie di Happy Days, è morta a 56 anni in circostanze che – fino al momento – ancora non si conoscevano in toto. Secondo le prime indiscrezioni dei giornali americani, si era evidenziata la possibilità che possa essersi trattato di overdose da eroina. L’attrice infatti, aveva un difficilissimo rapporto con le droghe, l’abuso di alcool e il gioco d’azzardo. Erin Moran, dopo aver visto naufragare la sua carriera di attrice, è caduta nel vortice della disperazione e, conclusa la sua fortunata parentesi con la serie TV degli anni settanta, viveva a Croydon nell’Indiana insieme al suo secondo marito Steven Fleischmann in gravi condizioni finanziarie ed anche di disagio emotivo e psicologico. Durante il corso dell’ultimo periodo inoltre, i problemi economici di Erin Moran avevano lasciato spazio anche all’eccessivo abuso di sostanze stupefacenti. Questo situazione di forte sofferenza fisica ed emotiva, l’avevano anche costretta ad abitare all’interno di una roulotte fatiscente dove – di seguito – è stata anche ritrovata morta. Tanti i messaggi di cordoglio degli ex colleghi: “Oh Erin finalmente troverai la pace che hai cercato disperatamente sulla Terra. Riposa in pace” scrive su instagram Fonzie seguito da Ron Howard, che nella serie interpretava il fratello Richie: “Che notizia triste Preferirò sempre ricordarti nella nostra serie, come rendevi le scene migliori e ci facevi ridere”.

Nelle ultime ore però, sono emersi nuovi particolari sulla sua morte. A quanto pare l’attrice non è morta per un’overdose di eroina ma, così come riporta anche Tmz.com, la causa della sua morte potrebbe essere associata al cancro che da tempo la tormentava ed era anche in stato avanzato. L'Ufficio dello sceriffo della contea di Harrison ha infatti rivelato che oggi è stata condotta una attenta investigazione sulla morte di Erin Moran e, la successiva autopsia ha rivelato che la donna potrebbe essere morta per colpa del suo cancro avanzato alla fase 4. Lo sceriffo ha aggiunto che i test tossicologici sono stati eseguiti e, in attesa di risposta, all’interno della roulotte non sono state trovate tracce di sostanze illegali.

© Riproduzione Riservata.