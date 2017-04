FABRIZIO CORONA/ News: revocati i domiciliari a Francesca Persi, le dichiarazioni di Silvia Provvedi

Fabrizio Corona

FABRIZIO CORONA, NEWS: LE ULTIME SUL PROCESSO DELL’EX RE DEI PAPARAZZI - Procede incessantemente il processo di Fabrizio Corona, l'ex re dei paparazzi in carcere dallo scorso ottobre con l'accusa di intestazione fittizia di beni, frode fiscale e violazione delle norme patrimoniali sulle misure di prevenzione. Nel frattempo, le ultime news sul suo processo ci rivelano novità sull'imputata Francesca Persi, sua stretta collaboratrice nella cui abitazione, sono stati rinvenuti parte dei soldi non dichiarati nascosti nel controsoffitto. Dopo sei mesi, per la donna sono stati revocati gli arresti domiciliari. A stabilirne la revoca, il collegio della prima sezione del Tribunale di Milano, che ha accolto l’istanza di revoca degli arresti domiciliari presentata dalla difesa dell'ex collaboratrice dell'imprenditore catanese. La donna infatti, tra le altre cose era anche amministratrice della Atena Srl, la società di promozione eventi di Fabrizio Corona al centro dell’inchiesta della Dda milanese. Francesca Persi, era stata arrestata lo scorso 10 ottobre 2016 proprio insieme all'ex re dei paparazzi che però, è ancora in cella presso il carcere di San Vittore. Nel corso delle ultime udienze, è stata sentita in aula anche l'attuale fidanzata Silvia Provvedi, cantante del duo de Le Donatella.

La giovane, ha raccontato al cospetto dei giudici, la giornata tipo del suo fidanzato: "Alle 9.00 andava in palestra, poi, finiti gli allenamenti andava in ufficio e ci restava fino alle 22.00, ora in cui andavo a prenderlo. Poi facevamo la spesa insieme come una coppia normalissima. Alle 23 tornavamo a casa perché aveva l'obbligo di rientro", ha affermato nell'aula del tribunale milanese in occasione dell'ultima udienza. La cantante ha poi aggiunto che il suo compagno difficilmente si concedeva degli svaghi e questo aspetto, aveva creato delle problematiche all’interno della coppia: "ma siamo sempre rimasti molto uniti", ha concluso. Cliccate qui per visionare il video con le sue dichiarazioni, mandato in onda durante il corso di Pomeriggio 5 con Barbara d'Urso.

© Riproduzione Riservata.