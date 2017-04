Report - in onda su Rai 3

FOOD INFLUENCER, DA GIALLO ZAFFERANO A TRIPADVISOR: QUANDO LA RECENSIONE "AMMAZZA" I RISTORANTI (REPORT, 24 APRILE 2017) - Il mondo del web ormai è inarrestabile e sono sempre più in voga termini come influencer, blogger. L'universo dell'online influenza anche la cucina, divisa fra blog e siti specializzati, come Giallo Zafferano. Sonia Peronaci ha cavalcato l'onda della fama grazie a pochi ingredienti, che hanno reso la sua presenza sul web vincente agli occhi dei consumatori. Per la manager, come ha rivelato alle telecamere di Report, è importante incuriosire l'utente che approda nel sito, offrendo delle ricette da realizzare e rispondendo a domande comuni. Come per esempio fare un buon piatto di pasta alla carbonara, oppure preparare il celebre ragù alla bolognese. Clicca qui per vedere il video anteprima di Report.

Come vedremo nella puntata di Report di questa sera, lunedì 24 aprile 2017, Sonia Peronaci rivelerà che le sue scelte si sono dirette anche verso un pubblico internazionale. La visibilità sul web permette di conseguenza anche di approdare nel mondo della televisione. Ne è un esempio Gino Sorbillo, il cuoco spesso ospite del programma di Antonella Clerici, La prova del cuoco. Il suo profilo Instagram supera i 100 mila follower ed anche in questo caso è la semplicità a rendere vincente la sua "tecnica". Nel video anteprima del servizio, infatti, mostra come le sue foto riguardino spesso eventi comuni, come una serata in pizzeria con gli amici.

Report si occuperà anche di recensioni, che hanno il "potere" di influenzare la visibilità di esercizi commerciali, ristoranti e punti ristoro. Uno dei portali più in vista è di sicuro TripAdvisor, un servizio di cui si avvalgono diverse aziende e utenti. Clienti di tutto il mondo, che possono lasciare una propria valutazione su ristoranti ed enoteche, birrerie e tavole calde. Un sistema basato sulle stelline di gradimento, che in caso positivo consentono di essere più in vista nella classifica, ma che in caso negativo possono portare ad una perdita della clientela. Molte realtà, infatti, si sono riunite in un'associazione No TripAdvison per via della facilità con cui vengono fatte recensioni negative finte. A questo si aggiunge il servizio offerto da diverse aziende, tramite cui è possibile acquistare un pacchetto di recensioni positive fatte da persone pagate.

