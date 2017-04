Francesco Facchinetti contro Gianluca Vacchi/ Battuta al veleno a Detto Fatto: "L'eredità? Farò come lui..."

Francesco Facchinetti (50 modi per far fuori papà)

Francesco Facchinetti contro Gianluca Vacchi: era ospite a Detto Fatto per lanciare il nuovo programma - Nel nuovo appuntamento di Detto Fatto su RaiDue, Caterina Balivo ha ospitato Francesco Facchinetti. Il conduttore televisivo e radiofonico ha presentato il suo nuovo programma “50 modi per far fuori papà”, in onda domani sera sempre su RaiDue, nel quale lo vediamo alle prese in varie avventure estreme e pericolose assieme a suo padre, il noto cantante dei Pooh Roby Facchinetti. La Balivo, di fronte alla pericolosità delle prove che li vede protagonisti in Lapponia, ha così lanciato una battuta - “Ammettilo, l’hai fatto per prendere l’eredità?” - e Francesco, ironicamente, ha così risposto “Sì, perchè il 7% dei Pooh è mio, quindi l’ho fatto per l’eredità.”. È a questo punto che il noto ex di Alessia Marcuzzi ha lanciato una palese frecciatina: “Poi farò come Gianluca Vacchi, andando a spendere tutto ballando, cantando e facendo enjoy”.

Non è la prima critica in questo senso che il noto milionario re dei social riceve: nei mesi scorsi Gianluca Vacchi è stato più volte accusato di essere diventato ricco grazie all’eredità lasciata dal padre e dall’azienda di famiglia e non per particolari meriti. In quel caso Vacchi si giustificò dichiarando del tutto infondate le accuse. Nel corso della sua ospitata a Detto Fatto, Francesco Facchinetti (ulimamente protagonista del gossip per una brutta vicenda) ha infine confessato di considerare il padre un vero e proprio highlander, indistruttibile, sottolineando però che la convivenza con lui non è stata facilissima. “Canta tutto il giorno non ce la faccio più”.

© Riproduzione Riservata.