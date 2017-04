GREY'S ANATOMY 13/ Anticipazioni puntata 24 aprile 2017: l'ultima cena con la mamma

Grey's Anatomy 13, in prima Tv assoluta su Fox Life

GREY'S ANATOMY 13, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, lunedì 24 aprile 2017, Fox Life trasmetterà un nuovo episodio di Grey's Anatomy 13, in prima Tv assoluta. Sarà il 18°, dal titolo "Chetati, anima mia". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Amelia (Caterina Scorsone) e Owen (Kevin McKidd) hanno modo di parlare qualche secondo prima dell'arrivo di una nuova paziente, un'anziana ed ex chirurgo caduta dalle scale. Intanto, Nathan (Martin Henderson) chiede a Meredith (Ellen Pompeo) se ha valutato la proposta che le ha fatto, mentre la madre di Maggie (Kelly McCreary), Diane (LaTanya Richardson Jackson), ritorna in città per un consulto con Jackson (Jesse Williams) riguardo l'avanzamento del cancro. Il chirurgo la spinge anche a parlarne con la figlia, dato che peggiorerà solo le cose. La donna tuttavia vuole operarsi prima di dirlo a Maggie e si dimostra inamovibile. Più tardi, Jackson scopre che Stephanie (Jerrika Hinton) è stata assegnata a lui, ma si rifiuta di informarla del nuovo caso. Solo Jo (Camilla Luddington) riesce a vedere parte delle lastre di Diane, ma in quel momento entra anche Maggie. Il chirurgo riesce a nasconderle tutto e le consiglia solo di stare vicino alla madre. Intanto, Maggie continua ad essere ossessionata dall'operazione della madre, perché non riesce a comprendere il motivo per cui, crede, voglia rifarsi il seno. Owen invece prende di petto Amelia dopo aver rispettato a lungo la sua decisione di non parlare del loro rapporto. I due scoprono tuttavia che la dottoressa Klatch (June Squibb) ha un'emorragia in forte avanzamento e che un intervento è rischioso. La donna tuttavia vuole fare un tentativo perché si rende conto che il marito non ha ancora metabolizzato quanto sta succedendo. Più tardi, Meredith fa notare a Nathan che le sta facendo pressione senza darle un motivo per cui potrebbe volere una relazione con lui. Il dottor Klatch (Hal Holbrook) invece chiede a Owen di convincere a cambiare idea sull'operazione da fare alla moglie, e i due ritornano a vivere delle tensioni. Dopo aver atteso a lungo, Jackson pretende che Diane parli con Maggie prima dell'operazione perché crede che in quel momento abbia bisogno della figlia vicina. Poco dopo, Maggie entra nella stanza della madre per fare un ultimo tentativo e convincerla a seguirla a casa. Diane finalmente le rivela la verità, che lascia il chirurgo senza parole, delusa di quanto è accaduto. Anche la Bailey (Chandra Wilson) pensa che Arizona (Jessica Capshaw) abbia deluso fortemente Richard (James Pickens Jr.), dato che è da giorni che non le rivolge la parola. Il giorno dopo, Maggie è pronta per conoscere tutto della malattia della madre, ma chiede anche spiegazioni a Jackson del perché non le ha detto nulla e le ha permesso di trattare la madre in un certo modo. Mentre Richard ha modo di parlare con Arizona, DeLuca (Giacomo Gianniotti) confessa a Stephanie (Giacomo Gianniotti) di credere di amare Jo.

GREY'S ANATOMY 13, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 24 APRILE 2017, EPISODIO 18 "CHETATI, ANIMA MIA" - Una complicazione alla parete toracica provoca un peggioramento nella madre di maggie. In seguito all'intervento chirurgico per rimuoverle una massa, a Diane viene diagnosticata una metastasi nel fegato. Meredith tuttavia si rifiuta di fare l'operazione, mentre Maggie crede che sia l'unica strada da percorrere. Convince così la madre ad estromettere Meredith dal suo caso, che passa quindi in mano alla Bailey. Maggie può quindi iniziare a sperare ancora: l'operazione sembra andare bene, nnonostante tutti gli effetti collaterali. Diane sembra stare meglio e insegna a Maggie come cucinare le lasagne, ma inizia a tossire sangue durante una cena con gli amici. Richard interviene subito, ma le condizioni di Diane continuano ad essere critiche. Quando la donna muore, Richard capisce di non poter dare a Maggie il sostegno paterno che richiede e decide di chiamare Bill Pierce. Nathan e Meredith concordano invece che il ltempo è scaduto e che devono rinviare il loro appuntamento.

