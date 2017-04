HAWAII FIVE-0 6/ Anticipazioni puntata 24 aprile 2017: Lou è scomparso con tutta la famiglia!

Hawaii Five-0 6, in prima Tv su Rai 2

HAWAII FIVE-0 6, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, lunedì 24 aprilee 2017, Rai 2 trasmetterà due episodi della serie Hawaii Five-0 6, in prima Tv. Saranno il 19° ed il 20°, dal titolo "Abbine cura" e "Furia". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Danny (Scott Caan) si trova fuori con i figli, con cui sta trascorrendo una giornata spensierata. I tre decidono di prendere un autobus, che li porterà presto a vivere una situazione spinosa. Il mezzo, infatti, verrà preso di mira da un gruppo di uomini armati che rapineranno i presenti e tenteranno di allontanarsi. Dopo aver cercato di inseguirli con l'aiuto dell'autista del bus, Danny decide di lasciare i figli da soli e lanciarsi nell'inseguimento in solitaria. Intanto, McGarrett (Alex O'Loughlin) ed il resto della squadra inizieranno ad indagare su una tratta di esseri umani messa in atto da un cartello asiatico. Chin (Daniel Dae Kim) avrà anche modo di rivedere Abby (Julie Benz), in fuga in precedenza per un motivo sconosciuto, e che richiederà il suo aiuto per togliersi da una situazione problematica. Più tardi, la task force riuscirà ad entrare in contatto con un ex detenuto degli scafisti, che racconterà quanto gli è accaduto. Il gruppo di criminali hanno cercato infatti di disfarsi del carico di clandestini, una volta che le autorità hanno cercato di braccarli. Riferisce inoltre che in tutto gli uomini a bordo erano una decina, ancora in mano ai criminali sotto al controllo del Capitano Decha (Hahn Cho). Per riuscire ad individuare il contatto che lavora al mercato del pesce, la squadra si appoggia alle conoscenze di Kamekona (Taylor Wily), che li indirizza verso Pekelo (Cooper Andrews). Nel frattempo, i passeggeri del bus iniziano ad essere fortemente agitati per la situazione che stanno vivendo. L'autista finisce però per farsi notare dai rapinatori e Danny è costretto a far scendere tutte le persone a bordo perché possano trovare un riparo. Dopo una fuga improbabile, Danny riesce finalmente a rintracciare i rapinatori ed a metterli sotto arresto nonostante la forte differenza di numeri. McGarrett e Lou guidano invece l'operazione di salvataggio per gli schiavi che sono in mano al cartello, riuscendo a fermare il convoglio prima che venga portato al largo nell'oceano. A caso concluso, Chin ha modo di discutere con Abby, che si è rivelata molto utile nelle indagini. Danny invece riesce a riportare a casa i figli sani e salvi, mentre l'uomo che ha rischiato la vita pur di salvare i compagni può finalmente riabbracciare moglie e figlia.

HAWAII FIVE-0 6, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 24 APRILE 2017, EPISODIO 19 "ABBINE CURA" - McGarrett scopre che L0u ha prelevato di fretta e furia la sua famiglia e si è allontanato dalla città. Inizia a sospettare quindi che sia successo qualcosa all'amico, ma quando contatta i federali per capire quali informazioni abbiano su Lou, non gli viene data alcuna risposta. Steve decide tuttavia di entrare in contatto con un informatore particolare, che gli rivelerà alla fine che Lou è minacciato dal suo passato. Quest'ultimo, infatti, sembra essere tornato in città per prenderlo. Nel frattempo, Lou cerca di mantenere il sangue freddo nel tentativo di ottenere un vantaggio su chi lo sta inseguendo.

HAWAII FIVE - 0, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 24 APRILE 2017, EPISODIO 20 "FURIA" - Un elefante impazzito scappa dal circo e si riversa sulle strade della città, seminando panico ovunque. Prima che possano esaminare l'animale, viene diffusa inoltre la notizia che c'è stato un omicidio all'interno di una società di import export. Jerry riferisce in seguito alla squadra che l'azienda è un competitor di un contraente governativo. Quando arrivano sulla scena del crimine, trovano l'amministratore delegato e tutte le guardie di sicurezza pronti a firmare un accordo prima di dare qualsiasi tipo di spiegazione. La squadra scoprirà in seguito che l'affare riguarda uno speciale giubotto antiproiettile per i militari, che è stato rubato in precedenza. Intanto, Eric scopre chi è il responsabile della fuga dell'elefante, qualcuno che Jerry conosce da vicino.

© Riproduzione Riservata.