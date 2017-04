HOUSE OF LIES 4/ Anticipazioni puntata 24 aprile 2017: Jeannie tradirà di nuovo Marty?

House of Lies 4, in prima Tv assoluta su Sky Atlantic

HOUSE OF LIES 4, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda serata di oggi, lunedì 24 aprile 2017, Sky Atlantic trasmetterà due nuovi episodi di House of Lies 4, in prima Tv assoluta. Saranno il 7° ed l'8°, dal titolo "Vendetta programmata" e "Il papà di Clyde". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo rimasti: nel passato, Jeremiah (Glynn Turman) si rende conto che il rapporto fra Marty (Don Cheadle) e Roscoe (Donis Leonard Jr.) non sta andando bene. Dato che il figlio sta per entrare in carcere lo spinge a risolvere le cose con il ragazzo. Durante il viaggio, tuttavia, Roscoe accenna ad una festa di amici a cui vorrebbe andare, piuttosto che accompagnare il padre in prigione. Nel presente, Marty ha un confronto acceso con il fratello Malcolm (Larenz Tate), che lo accusa di essere troppo distratto dal lavoro per accorgersi di quanto sta accadendo a Roscoe. Nel frattempo, Doug (Josh Lawson) ha modo di rivedere Kelsey (Valorie Curry) e di sentire di nutrire ancora qualcosa nei suoi confronti. Roscoe invece partecipa ad una festa di alcuni amici con una ragazza che gli piace, in cui finiscono per assumere droga ed alcool. Jeannie () invece riceve una proposta di lavoro dalla Venture Capital, uno dei concorrenti della società, perché diventi il nuovo responsabile finanziario. Marty intanto sta cercando di otteenre lo stesso cliente, la Cage. Ore dopo, la scuola contatta Marty perché Roscoe non si è presentato alle lezioni da giorni. Il padre decide di non informare nessun altro familiare per occuparsi da solo della faccenda. Nel passato, arrivati di fronte al penitenziario, Marty ha modo di parlare con Roscoe del loro vero stato d'animo. Il saluto fra i due è straziante, ma entrambi felici in un certo modo di essersi riavvicinati. Nel presente, Marty ritorna nel suo appartamento e trova Roscoe in compagnia di due suoi amici. Dopo un primo approccio fintamente cordiale, Marty va su tutte le furie perché crede che gli amici abbiano influenzato il figlio nelle sue scelte scolastiche. Nel frattempo, Doug ha un altro scontro con Kelsey, a cui fa una spietata dichiarazione d'amore che finisce con un buco nell'acqua. Jeannie invece si presenta alla visita ginecologica da sola, dopo una promessa mancata di Marty. Nonostante questo non riesce a non pensare alle azioni in Borsa della compagnia, che potrebbe portarla a prendere una decisione riguardo al suo futuro professionale.

HOUSE OF LIES 4, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 24 APRILE 2017, EPISODIO 7 "VENDETTA PROGRAMMATA" - La Kaan e Associati dovrà vivere numerose difficoltà. Il denaro usato per gli stipendi potrebbe infatti non essere coperto dalla banca ed il tutto ricadrà su un consulente, che non riceverà quindi il compenso pattuito. Intanto, Clyde ha modo di rivedere il padre durante una visita fortuita. Marty invece scopre che Roscoe ha una forte vena imprenditoriale, anche se l'obbiettivo dei suoi affari non è quello che si immagina. Jeannie invece viene scoperta. Il suo desiderio di lasciare l'azienda non passerà inosservato a Marty, che a quel punto cercherà di convincerla a rimanere. EPISODIO 8 "IL PAPA' DI CLYDE" - Marty e Jeannie sono alla ricerca di una vendetta contro Ellis, che sembra averli messi in forte difficoltà. Per questo i due decideranno di invitare Denna a cena, nel tentativo di fare uno sgarro al giovane ingegnere. Intanto, Doug prosegue a corteggiare Kelsye, ma la situazione inizia a sfuggire di mano ad entrambi. Clyde ha invece la possibilità di trascorrere molto tempo con il padre, ma inizia a mostrare dei forti segni di sofferenza nel vedere quanto in fondo siano simili.

