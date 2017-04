IL COMMISSARIO MONTALBANO/ L’età del dubbio, anticipazioni: un cadavere in mare (puntata 24 aprile 2017)

Il commissario Montalbano

IL COMMISSARIO MONTALBANO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 24 APRILE 2017: “L’ETÀ DEL DUBBIO” - Procedono spedite, e con grade successo, le repliche de Il commissario Montalbano: stasera - lunedì 24 aprile 2017 - sarà il turno dell’episodio dal titolo “L’età del dubbio”, appartenente all’ottava stagione e trasmesso per la prima volta il 4 aprile del 2011. Montalbano si sveglierà scosso da un forte rumore durante un temporale: ma ricorderà bene che cosa stava sognando fino a poco prima. La morte e il suo rapporto con la bella Livia sembrano essere al centro dei suoi pensieri: Salvo sognerà infatti di essere morto, e di essere circondato da tutti i volti che - giorno dopo giorno - incontra sul posto di lavoro. C’è Catarella che annuncia il suo decesso, il dottor Pasquano che intende procedere con l’autopsia, Mimì Augello che partecipa al suo funerale. Il grande assente alla cerimonia è proprio Livia che, anche incalzata, non sembra aver alcuna intenzione di raggiungere gli altri, anzi… Il protagonista della fiction si sveglierà nel temporale, e la mattina seguente la sua attenzione verrà catturata da un nuovo caso.

IL COMMISSARIO MONTALBANO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 24 APRILE 2017: IL RITROVAMENTO - La giornata di Salvo inizierà con un nuovo incontro: a Vigata c’è stata una frana e il commissario Montalbano sta cercando di raggiungere in tempo il posto di lavoro. Si imbatte così in una giovane ragazza, che dice di chiamarsi Vanna Di Giulia e che gli chiederà un favore: ha bisogno di raggiungere il porto. Ha appuntamento con la zia che dovrebbe arrivare a bordo della sua imbarcazione, la “Vanna”. Il nostro protagonista inizierà immediatamente a sospettare che ci sia qualcosa che non torna in tutto questo, e alla fine i suoi sospetti verranno confermati. L’equipaggio della “Vanna”, infatti, ha ripescato in mare il cadavere di uomo senza vita: era alla deriva, a bordo di un canotto, sembra essere morto in seguito ad un avvelenamento, e il suo volto pare sfigurato. Ma che cosa gli è successo? Le indagini del commissario cominceranno immediatamente…

IL COMMISSARIO MONTALBANO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 24 APRILE 2017: UN TRAFFICO DI DIAMANTI? - Ci saranno diverse piste da prendere in considerazione, in merito alla nuova indagine che Il commissario Montalbano si è trovato a gestire: la prima riguarda un’imbarcazione che si trova proprio al fianco della “Vanna”. Non si può poi ignorare la proprietaria stessa della barca, la vedova Livia Acciai. La donna racconterà di viaggiare moltissimo per mare: a causa di alcuni dettagli sospetti, Salvo sarà intenzionato ad scoprirne di più sul suo conto, chiedendo al fidato Mimì Augello di provare a sedurla per vederci più chiaro. L’amico andrà a segno e porterà a galla alcune informazioni preziose: al centro c’è un traffico di diamanti, dal Sudafrica fino in Europa. Il cadavere trovato in mare è collegato a tutta questa storia? Purtroppo, i morti saliranno a due: cosa sta succedendo?

