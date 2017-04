IL COSMO SUL COMO'/ Su Italia 1 il film con Aldo, Giovanni e Giacomo (oggi, 24 aprile 2017)

Il cosmo sul comò, film prima serata

IL COSMO SUL COMO', IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 24 APRILE 2017: IL CAST - Il cosmo sul comò, il film in onda su Italia 1 oggi, lunedì 24 aprile 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere commedia prodotta in Italia nel 2008. Il lavoro cinematografico che vede la partecipazione di Aldo, Giovanni e Giacomo (al secolo Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Porretti) è diretto dal bravo Marcello Cesena e sceneggiato dagli stessi attori protagonisti, dal regista e da Valerio Bariletti, professionisti scelti dalla casa di produzione Medusa Film. Il film è già stato programmato diverse volte sui palinsesti televisivi, sempre con ottimi riscontri in termine di audience. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IL COSMO SUL COMO', IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 24 APRILE 2017: LA TRAMA - La pellicola vede ben quattro episodi diversi ma interconnessi tra di essi, in tutti vi è la presenza di un maestro orientale che risponde al nome di Tsu'Nam, egli è cieco dalla nascita e per questo motivo si fa accompagnare dai suoi fidi discepoli Pin e Puk. Nel primo episodio si assiste alla partenza per le ferie, è infatti il tre agosto quando Aldo si ritrova in un guazzabuglio legato ad uno sbaglio che ha fatto relativamente alla sua macchina. Giovanni organizza invece una partenza alternativa per scongiurare l’esodo estivo e Giacomo cerca invece di convincere moglie e figlio di seguirlo in ferie. I tre infine si ritrovano pronti a partire e quest’ultima fa da sfondo agli imprevisti ironici che avvengono senza nessuna soluzione di continuità. Finito l’episodio si passa all’Autobus del Peccato dove la trama si svolge in una piccola parrocchia di provincia, che ha la chiesa che cade letteralmente in pezzi già a partire dal campanile. All’interno della chiesa l'anziano parroco, Don Bruno, insieme al sacrestano Mario oberati entrambi da grossi problemi economici. Amico dei due è Beniamino un timido ragazzo che un giorno entra in possesso di una valigia piena di pezzi da cinquecento euro, persa da un ladro durante un inseguimento operato dalla polizia, il ritrovamento fornisce la base di altri esilaranti equivoci che succedono ai tre protagonisti. Il film continua con un altro episodio in cui Giacomino non riesce a mettere incinta la moglie, la situazione è esasperata dal fatto che i suoi due amici sono padri rispettivamente di tre e due figli, Giacomo in tale contesto cerca di basarsi sulla temperatura basale cosa nella quale è aiutato da due procraci dottoresse. L’ultimo episodio vede i tre prigionieri in un castello, castello nel quale solamente i quadri appesi sul muro dialogano tra di loro, innescando anche qui diverse scene comiche.

