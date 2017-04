IL MANDOLINO DEL CAPITANO CORELLI/ Su Iris il film con Nicolas Cage (oggi, 24 aprile 2017)

film prima serata

IL CAPITANO CORELLI, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 24 APRILE 2017: IL CAST - Il mandolino del capitano Corelli è il film in onda su Iris oggi, lunedì 24 aprile 2017 alle ore 21.00. Una pellicola prodotta nel 2001 grazie ad una collaborazione tra tre paesi Francia, Gran Bretagna e stati Uniti D’America e vede la regia di John Madden, quest’ultimo si basa fedelmente su un romanzo omonimo scritto da Louis de Bernières. Importante il cast di attori, tra di essi spicca il bravo e bello Nicolas Cage che è affiancato dall'altrettante Penelope Cruz. La pellicola è di genere drammatica a sfondo bellica ed è stata più volte programmata sui piccoli schermi italiani, sia sui canali via cavo che su quelli riconducibili alla televisione pubblica. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

IL CAPITANO CORELLI, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 24 APRILE 2017: LA TRAMA - La vicenda si svolge in Grecia, paese che allo scoppio della guerra viene conquistata dalle forze dell’asse e affidato al protettorato degli Italiani. In un piccolo paese, Cefalonia, vive Pelagia, una bella e avvenente ragazza figlia del dottore del paese e fidanzata con Mandras, un giovane pescatore. Alla chiamata alle armi Mandras si reca al fronte per combattere le forze d’invasione. Le lettere appassionate che la donna scrive al suo uomo restano senza risposta, cosa che porta l’amore ad affievolirsi. Nel frattempo a casa della donna si stabilisce il giovane capitano Corelli, comandante di un plotone di fanteria italiana. Egli come i suoi soldati non pensa minimamente alla guerra, e i suoi interessi si intersecano con quelli della padrona della casa che ha occupato, portando l’amore tra di essi. Il proseguo del film vede Mandras rientrare vivo dal fronte, vista l’occupazione egli però si rifugia tra le montagne insieme ai partigiani, con i quali inizia una lotta senza quartieri verso gli invasori. Arriva la data dell’armistizio e gli italiani da oppressori diventano liberatori per i greci, e nemici per i tedeschi, Corelli e la sua compagnia vengono sopraffatti dalle preponderanti forze tedesche e il graduato rischia di essere fucilato. A salvarlo ci pensa Mandras che lo porta a casa della sua ormai ex fidanzata, qui Corelli viene salvato dalle cure del padre della donna, e poi nascosto da quei partigiani che fino a poco tempo prima lo combattevano. Alla fine della guerra nel 1947 a casa di Pelagia arriva un disco a 78 giri con sopra incise le musiche che Corelli aveva composto per la donna, il disco sarà l’avvio di un nuovo amore che culminerà con il ritorno dell’ex capitano sui luoghi nel quale aveva combattuto.

