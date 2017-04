IL MASSACRO DI FORT APACHE/ Su Rai Movie il film con John Wayne (oggi, 24 aprile 2017)

Il massacro di Fort Apache, film seconda serata

IL MASSACRO DI FORTE APACHE, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 23 APRILE 2017: IL CAST - Il massacro di Fort Apache, il film in onda su Rai Movie oggi, lunedì 24 aprile 2017 alle ore 23.05. Una pellicola dal genere western prodotta negli stati uniti d’America nel lontano 1948 dalla Argosy Pictures, e distribuita in Italia dalla RKO. La pellicola nata durante l’esplosione del genere legato ai cow boy, ha visto un ottimo successo nelle tante volte in cui è stato programmato sui piccoli schermi televisivi italiani. Essa vede un cast di attori all’altezza della sua fama, tra di essi spiccano senza alcun dubbio John Wayne e Henry Ford, due veri alfieri del genere western che ha imperversato in tutto il mondo nel periodo post bellico. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IL MASSACRO DI FORTE APACHE, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 23 APRILE 2017: LA TRAMA - Corre l’anno 1864 quando il colonnello Thursday viene trasferito nel fortino di Fort Apache. Egli giunge nel suo nuovo posto di comando insieme alla giovane e bella figlia Philadelphia, anticipato dalla gloria che si era guadagnato in tante battaglie europee. L’avamposto di Fort Apache si trova però all’interno del west pericoloso e insidioso, esso è abitato da una guarnigione di veterani che mal digeriscono l’esasperato formalismo del nuovo comandante. All’interno del forte abita anche il giovane tenente O'Rourke che inizia una storia d’amore con la figlia del colonnello. Il colonnello dopo l’ennesima pericolosa cavalcata fuori dalle mura dei due giovani proibisce ai due però di vedersi, spezzando il cuore della figlia che lo abbandona per ritornare nella sua casa di città. La guarnigione di Fort Apache è infatti in continuo pericolo, essa è attaccata in maniera sistematica dagli indiani, uomini che non accettano gli ordini di coloro che vedono come veri e propri invasori delle loro riserve di caccia. Per cercare di mettere un freno alle scorrerie degli autoctoni, il colonnello interpella Silas Meacham, che di fatto è l'unico responsabile governativo della riserva. Durante l’incontro, un capitano che ricopre il ruolo di braccio destro di Thursday, accusa il responsabile di essere lui stesso la miccia della rivolta indiana, le accuse molto circostanziate impressionano il colonnello che da ordine a York di andare alla ricerca di un capo indiano, fuggito per le condizioni durissime imposte da Meacham. La speranza è che il rientro del capo tribù, possa riportare quella pace a cui gli americani ambiscono. La missione di York è un vero successo e il capitano riesce nell’intento di far rientrare nella riserva il grosso dei guerrieri. Improvvisamente però tutto cambia, il colonnello preso dai sogni di gloria vuole spazzare militarmente gli aborigeni, facendolo sa di tradire la parola data dal capitano, ma non se ne preoccupa minimamente. Cosa ancor più deleteria il combattimento nonostante le raccomandazioni di York viene organizzato in campo aperto, e si risolve con un umiliante sconfitta per l’esercito a stelle e strisce. Tra i soldati si salva solamente la compagnia del capitano, risparmiata dagli indiani perché non ritenuta colpevole del tradimento. Anni dopo York ritorna al forte e rincontra finanche il tenente O'Rourke, che nel frattempo era diventato lo sposo della figlia del colonnello, York pur ricordando il tradimento del suo antico superiore farà però di tutto per non infangarne la memoria.

