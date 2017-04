IL SEGRETO/ Anticipazioni spagnole e italiane: Mariana e Nicolas lasciano Puente Viejo per sempre?

Il Segreto

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 24 APRILE: MARIANA E NICOLAS LASCIANO PUENTE VIEJO? - La morte di Donna Fuensanta potrebbe avere delle tristi conseguenze per una delle coppie più amate de Il Segreto. Nella puntate che andrà in onda oggi pomeriggio su Canale 5 a partire dalle ore 16:20, i genitori di Juliana si troveranno infatti a discutere sulla loro necessità di restare a Munia per qualche tempo per risolvere alcune questioni legate alle imprese di famiglia. Considerando che in passato molti protagonisti sono usciti di scena con una scusa simile, sarà inevitabile pensare al peggio... Nel frattempo, però, il fotografo dovrà affrontare un piccolo contrattempo legato ad alcune foto che dovrà scattare: Don Berengario lo informerà di aver trovato un fiore raro in una zona abbandonata e gli chiederà di immortalare tale scatto. Nessun problema fin qui, ma Mariana metterà in guardia il marito, informandolo dell'identità del proprietario di quel luogo: niente meno che la problematica Dolores. Sarà a lei che dovrà chiedere l'autorizzazione ad una simile foto!

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: MEGAN MONTANER E' MAMMA - Il fiocco azzurro tanto atteso è arrivato tra i fan de Il Segreto, che festeggiano la nascita di Kael, il primogenito di Megan Montaner (l'indimenticabile Pepa, protagonista insieme a Tristan della prima stagione della telenovela). E' lei stessa ad annunciare su Instagram la lieta notizia pubblicando un particolare del viso del neonato e aggiungendo il commento: 'Bienvenido mi príncipe! #KÁEL #tecomo #AMOR'. E' stato dunque riconfermato il nome da lei già indicato qualche settimana fa e per la scelta del quale era stato richiesto i consigli dei suoi tantissimi fan. La notizia è stata accolta con grandissimo entusiasmo dai sostenitori dell'attrice che nel suo profilo Instagram si sono complimentati con lei e con il suo compagno Gorka. Sono tantissimi i commenti in lingua italiana, a conferma di come a distanza di anni dalla sua uscita di scena l'affetto per Pepa non si mai venuto meno: ' Tantissimiiii Auguriii.. Benvenutooo Al Mondoooo Piccolooo Kael..' , ' Adesso ti sei rifatta da quelle tristi scene con la nascita di Kael che ti ha riempito il cuore di gioia e io ti auguro che sia una gioia interminabile per te e il tuo bimbo'. Clicca qui per vedere lo scatto in cui Megan presenta il suo bambino, la cui somiglianza con la mamma è davvero sorprendente.

