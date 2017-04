Report - in onda su Rai 3

IL SOLE 24 ORE, VIDEO IL GIORNALE SOTTO INCHIESTA. SI INDAGA PER FALSO IN BILANCIO (REPORT, 24 APRILE 2017) - Continua la bufera su Il Sole 24 Ore, al centro di un'inchiesta giudiziaria che ha portato sul registro degli indagati 9 figure del direttivo. L'accusa, mossa dalla Guardia di Finanza di Milano, è di appropriazione indebita per Stefano Quintarelli, ex direttore dell'area digitale del quotidiano di Confindustria, Massimo Arioli, ex direttore del gruppo editoriale, Alberti Biella, ex direttore area vendite. A questi si aggiungono, come sottolinea La Stampa, Filippo Beltramini, direttore della Fleet Street News Ltd, Giovanni Quintarelli, il fratello del deputato, e il commercialista Stefano Poretti. Ne parlerà Report questa sera, lunedì 24 aprile 2017, all'interno della sua nuova puntata. Clicca qui per vedere l'anteprima del servizio di Report

L'inchiesta su Il Sole 24 Ore prevede anche l'accusa di indebitamento finanziario per un totale di 49 milioni di euro. Un bilancio stimato grazie alle perquisizioni messe in atto dalla Guardia di Finanza negli scorsi mesi, e che hanno interessato anche altre figure, collegate alle altre realtà sotto il dominio del giornale. Si parla infatti della Radiocor, agenzia di stampa che fa capo a Roberto Napoletano, a sua volta direttore del giornale. Le dimissioni di quest'ultimo sono state richieste a gran voce dai redattori de Il Sole 24 Ore, che alla luce dell'inchiesta hanno annunciato sciopero ad oltranza fino ad allontanamento avvenuto. Indagato con la stessa accusa anche il direttore generale del gruppo azionario, Donatella Treu, nonché amministratore delegato. Al suo fianco inoltre Benito Benedini, ex presidente della casa editrice.

