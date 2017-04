Isola dei Famosi 2017/ News: Samantha De Grenet ritrova gli amici di sempre, foto (oggi, 24 aprile)

Isola dei Famosi 2017, Mediaset

ISOLA DEI FAMOSI 2017, NEWS: SAMANTHA DE GRENET RITROVA GLI AFFETTI - Nell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi 2017, Samantha De Grenet non è riuscita a creare il gruppo che avrebbe voluto a causa di quella che è stata definita “la rivolta dei sudditi”, piccoli battibecchi e scontri che hanno portato, man mano, allo smembramento dei legami faticosamente ottenuti fino a un certo punto. È così che Eva Grimaldi, Nancy Coppola, Malena Mastromarino e Simone Susinna si sono allontanati da lei, lasciando la regina, ormai spodestata, da sola con il suo regno vuoto. Samantha De Grenet, però, al suo ritorno in Italia ha avuto modo di ritrovare tutti gli amici di sempre con i quali, dopo l’esperienza honduregna, ha formato quel gruppo che tanto le è mancato nel corso del reality. Nelle ultime foto pubblicate su Instagram, infatti, è possibile vedere l’ex naufraga circondata da amici, che in un momento di svago le hanno restituito quel sorriso che gli altri concorrenti non sono stati in grado di regalarle. Cliccate qui per visualizzare la sua foto.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, NEWS: BAGNO DI FOLLA PER NANCY COPPOLA - Nancy Coppola ha passato gli ultimi mesi sull’Isola dei Famosi 2017 alla scoperta di un’avventura che l’ha portata a confrontarsi con una serie di realtà molto distanti da quello che è sempre stato il suo vivere quotidiano. La naufraga, tornata da poche settimane nel suo habitat naturale, ha finalmente avuto modo di riprendere in mano le vecchie abitudini e, grazie al consenso dei tanti fan, negli ultimi giorni ha partecipato a una serie di eventi organizzati per festeggiare il suo ritorno. La cantante, poche ore fa, ha infatti condiviso sul suo profilo social ufficiale uno scatto che la ritrae circondata dalla folla dopo un’esibizione avvenuta lo scorso sabato, un evento che ha portato molte persone ad assistere alle sue ormai celebri performance canore. “CASA DELLA MUSICA ( Napoli ) Grazie di cuore #michiamonancy #nancycoppola #amolamiagente #novita”, ha scritto la cantante nella didascalia della sua foto. Se vi siete persi l’immagine pubblicata sui social, potete visualizzarla su Instagram cliccando qui.

