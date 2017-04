JASON BOURNE/ Su Canale 5 il film con Matt Damon e Alicia Vikander (oggi, 24 aprile 2017)

Jason Bourne, film prima serata

JASON BOURNE, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 24 APRILE 2017: IL CAST - Jason Bourne, il film in onda su Canale 5 oggi, lunedì 24 aprile 2017 alle ore 21.10. Una pellicola action del 2016 diretta da Paul Greengrass, ed interpretata da Matt Damon che veste i panni di Jason Bourne. Il film rappresenta il sequel di Jason Bourne Ultimatum. Altri interpreti della pellicola sono Alicia Vikander ,Tommy Lee Jones, Riz Ahmed e Vincent Cassel. Il film dal titolo Jason Bourne è il quinto capitolo della serie cinematografica dedicata all'agente della CIA è rappresenta il seguito del film The Bourne Ultimatum-il ritorno dello sciacallo. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

JASON BOURNE, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 24 APRILE 2017: LA TRAMA - Jason Bourne è un ex agente della CIA che da circa dieci anni è in fuga dalle grinfie dell'Agenzia. Si trova in Grecia, dove per procurarsi da vivere prende parte ad incontri clandestini di boxe. Nel frattempo un abile hacker, Nicky Parsons. è riuscita ad intercettare un nuovo progetto dell'Agenzia che ha come scopo quello di monitorare i server dei cittadini americani. Dewey, il direttore dell'agenzia, invia così un agente ad Atene per uccidere Jason Bourne e Nicky Parsons. I due sono già in contatto. Nicky comunica a Jason di essere controllata dalla CIA da molto tempo e gli confida inoltre che il creatore del progetto Treadstone potrebbe essere proprio il padre di Jason, Richard Webb. I due verranno assaliti e scapperanno a bordo di una moto ma l'assett inviato dall'Agenzia ferirà a morte Nicky che in punto di morte consegnerà una chiave a Jason. Quest'ultima servirà per una cassetta di sicurezza che contiene una penna USB cifrata. Per decriptare il contenuto della chiavetta Jason chiederà l'aiuto di Christian Dassault, un hacker amico di Nicky che involontariamente attiverà un dispositivo che segnalerà la loro posizione all'Agenzia. Jason riuscirà a scappare e si recherà a Londra dove cercherà la verità circa la partecipazione di suo padre al progetto Treadstone. Un ex agente della CIA gli svela che suo padre conosceva il progetto ma che se ne tirò fuori dopo aver compreso che Dewey avrebbe coinvolto anche suo figlio. L'attentato terroristico in cui morì il padre di Jason fu solo una messa in scena per motivare Jason a prendere parte a Treadstone. Nel frattempo l'assetto raggiunge Jason che però riesce miracolosamente a scappare, salvandosi da una caduta dal quinto piano di un edificio.

© Riproduzione Riservata.