JENNIFER LOPEZ / Suo padre devoto a Scientology finisce in rovina, la disperazione dell’artista

JENNIFER LOPEZ, IL PADRE DEVOTO A SCIENTOLOGY: LE DICHIARAZIONI DI DAVID - Jennifer Lopez è preoccupata per il padre: cosa succede all'artista portoricana? Scopriamolo a seguire tramite le ultimissime notizie di gossip. RadarOnline ci descrive una strana situazione ed un padre totalmente devoto a Scientology da più di 30 anni: possibile? Il magazine inoltre, afferma che l'uomo avrebbe donato anche centinaia di migliaia di dollari all’organizzazione e, proprio per questo motivo, il suo conto in banca sarebbe in rosso. Il padre di Jennifer quindi, sempre secondo ciò che riporta la fonte appena citata, pare avere investito molti quattrini per Scientology nel tentativo di acquisire chissà quale straordinario potere. “Quando ho cominciato ad entrare in Scientology avevo un po’ paura” ha rivelato David Lopez per poi aggiungere: “Ho capito che molte delle cose delle quali parlavano potevano rendere più reattiva la mia mente, dopo poco la paura è andata via e ha lasciato il posto alla curiosità". Ma le dichiarazioni del padre di Jennifer Lopez proseguono: “Ho pensato che se potevo arrivare a quella parte reattiva del mio essere sarebbe stato meglio, non mi importava degli affari, ho voluto farlo per avere più potere personale, alla fine ho raggiunto quella condizione di potere”.

Secondo l'intervista esclusiva, l'uomo avrebbe speso un verso patrimonio in favore dell'organizzazione e, i conti in rosso avrebbero anche costretto David a cambiare casa trasferendosi nel sobborgo di Azusa. Cliccate qui per visualizzare la fonte originale della bizzarra notizia.

