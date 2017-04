L'ISOLA DELL'AMORE/ Su Canale 5 il film con Alissa Jung

Il film è in onda su Canale 5 alle 14.45

L'ISOLA DELL'AMORE, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 24 APRILE 2017: IL CAST - L'isola dell'amore è il film in onda su Canale 5 oggi, lunedì 24 aprile 2017 alle ore 14.45. Una pellicola di genere commedia e sentimentale che è stata realizzata in Germania nel 2008 e il suo titolo in lingua originale tedesca è "Griechische Küsse". La regia è di Felix Dünnemann mentre la protagonista femminile del film è l'attrice tedesca Alissa Jung, insieme a lei hanno recitato anche Manuel Cortez, Wanja Muese e Michael Max Degen. Ma scopriamo nel dettaglio la trama del film.

L'ISOLA DELL'AMORE, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 24 APRILE 2017: LA TRAMA - Il protagonista della storia è Tim (Wanja Mues), un giovane uomo che vive in un piccolo centro tedesco. Tim sta vivendo un momento magico e felice, sia dal punto di vista professionale che sentimentale. Il lavoro lo soddisfa molto e in amore si sente molto fortunato perché ha incontrato Vanessa (Alissa Jung), la donna della sua vita. Tim e Vanessa stanno bene insieme e si amano molto, al punto di decidere di sposarsi. Pochi giorni prima del matrimonio Tim decide di regalarsi una breve vacanza nella splendida isola greca di Santorini. Il viaggio in Grecia non può considerarsi soltanto il solito "addio al nubilato", è anche un viaggio di lavoro che offre a Tim l'occasione di chiudere un buon affare. Tim vorrebbe partire insieme alla sua futura sposa ma Vanessa, presa dai preparativi per le nozze, affettuosamente declina l'invito. Arrivato a Santorini, Tim conosce una splendida ragazza e si innamora immediatamente di lei, nel frattempo Vanessa non è tranquilla, si pente di non essere andata con il suo futuro marito e decide di raggiungerlo a Santorini. Superata la paura di volare, la donna prende il primo aereo diretto all'isola greca. Durante il viaggio in aereo, Vanessa conosce Yannis (Manuel Cortez), un bel ragazzo greco che, affascinato dalla bellezza della giovane donna, se ne innamora a prima vista. Quando Vanessa arriva a Santorini si troverà di fronte ad una spiacevole sorpresa, il suo quasi-marito trascorre tutto il tempo in compagnia di una giovane del posto. Tutto viene messo in discussione, Vanessa deve leggere nel suo cuore e capire se c'è veramente amore tra lei e Tim. Poi c'è Yannis, il ragazzo greco che le ha fatto battere il cuore e che le ha fatto dubitare dei suoi sentimenti.

