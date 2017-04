L'OMBRA DEL SOSPETTO/ Su Cielo il film con Liam Neeson e Antonio Banderas

Il film è in onda su Cielo in prima serata

L'OMBRA DEL SOSPETTO, IL FILM IN ONDA SU CIELO OGGI, 24 APRILE 2017: IL CAST - L'ombra del sospetto è il film in onda su Cielo oggi, lunedì 24 aprile 2017 alle ore 21.15. Una pellicola drammatica prodotta grazie ad una collaborazione anglo americana nel 2008 dalla Rainmark Films ed è stata diretta dal bravo Richard Eyre. Il film vede come interpreti principali Liam Neeson e Antonio Banderas, che rispettivamente interpretano i due uomini presenti nella storia e cioè Peter e Rafe. La pellicola è già stata programmata più volte all’interno dei palinsesti televisivi italiani, sia sui canali via cavo che quelli riconducibili alla rete pubblica. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

L'OMBRA DEL SOSPETTO, IL FILM IN ONDA SU CIELO OGGI, 24 APRILE 2017: LA TRAMA - La storia del film si incentra su una coppia sposata da venticinque anni, i due Lisa e Peter sono affermati nella vita sociale essendo la donna un’affermata stilista e l’uomo un esperto informatico. La coppia vive felicemente insieme alla figlia, Abigail, che trascorre un adolescenza tranquilla e rilassata beandosi dell'amore dei suoi genitori. Tutto cambia all’improvviso allorquando la donna muore di una malattia incurabile. Immediatamente dopo il funerale la figlia consegna al padre un bigliettino che aveva ricevuto dalla madre, esso riporta solamente l’indicazione geografica riconducibile al lago di Como. Insospettito l’uomo, cerca tra gli effetti personali della defunta moglie e qui scopre che essa intratteneva una relazione extraconiugale in Italia, e precisamente a Milano con un uomo di nome Rafe. Il marito viene ossessionato dalla scoperta e decide di recarsi nel bel paese dove incontra Rafe, i due uomini iniziano a parlare in una caffetteria della città meneghina e Peter scopre cosi che l'uomo aveva conosciuto sua moglie ben dodici anni prima grazie a un paio di scarpe stravaganti indossati dalla donna. Nel frattempo in Italia giunge anche la figlia dei due Abigail, che vuole capire le motivazioni che hanno portato la madre a tradire il padre. Un giorno Peter va a casa dell’amante della moglie con istinti omicidi, qui scopre che Rafe anche se si spaccia per un ricco possidente in realtà è un povero straccione, e decide di non proseguire nel suo istinto delittuoso. Non contento manda una mail all’uomo spacciandosi per la moglie e lo invita sul lago di Como, mandandogli un aiuto economico allo scopo di fargli raggiungere il luogo di villeggiatura, qui giunto, Peter rende noto all'uomo della scomparsa della moglie, mentre Rafe confessa che anche Lisa lo aveva più volte aiutato economicamente. I due si chiariscono e capiscono soprattutto di essere stati amati dalla stessa donna anche se con modalità del tutto diverse, alla fine Peter ritorna a casa molto più tranquillo con la figlia e il suo fidanzato, mentre Rafe continua a vivere la sua povera vita nel ricordo dell’unica donna che ha amato.

© Riproduzione Riservata.