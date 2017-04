L'UOMO DI LARAMIE/ Su Rai Movie il film con James Stewart e Arthur Kennedy (oggi, 24 aprile 2017)

L'uomo di Laramie, film prima serata

L'UOMO DI LARAMIE, OIL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 24 APRILE 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - L'uomo di Laramie, il film in onda su Rai Movie oggi, lunedì 24 aprile 2017 alle ore 21.20. Una pellicola di genere western del 1955 diretta da Anthony Mann (Lo sperone nudo, Dove la terra scotta, Terra lontana) ed interpretata da James Stewart (La vita è meravigliosa, La finestra sul cortile, Scandalo a Filadelfia), Arthur Kennedy (Lawrence d'Arabia, Rancho Notorious, Il figlio di Giuda) e Donald Crisp (Com'era verde la mia valle, Torna a casa Lassie, La tragedia del Bounty). La trama di L'uomo di Laramie è tratta dall'omonimo romanzo di Thomas T. Flynn. Il film è uno dei migliori esempi di wester classico, essenziale nello svolgimento ma mai frettoloso, con una trama elaborata ma mai ingarbugliata, in cui buoni e cattivi sono ben delineati anche se l'identità di questi ultimi rimane a lungo sfuggente. Originale l'idea, per un western di quel periodo, di non incolpare gli indiani per il loro omicidio, che mette in moto tutta la trama di vendetta, ma di risalire ai bianchi che l'hanno reso possibile. In questo gli indiani risultano però i charachter meno delineati, semplici mezzi per far muovere la storia e non personaggi a tutto tondo. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

L'UOMO DI LARAMIE, OIL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 24 APRILE 2017: LA TRAMA - Will Lockhart (James Stewart) è un ex militare. Quando suo fratello viene ucciso dagli indiani, Will decide di vendicarlo, non rifacendosi però sui pellerossa ma sui bianchi che hanno venduto loro le armi. Sulle tracce dei mercanti di armi giunge a Coronado, una cittadina violenta protetta da un boss della malavita locale. Qui scopre che a capo dei trafficanti di armi c'è Dave Waggoman (Alex Nicol), un giovane e viziato rampollo di un ricco proprietario terriero. Suo complice è Vic (Arthur Kennedy), braccio destro di suo padre Alec (Donald Crisp). Vic è invidioso e rancoroso nei confronti del giovane Dave, colpevole di avere avuto una vita più agiata e fortunata della sua. Durante un furioso litigio, Vic finisce per uccidere Dave. Venuto a sapere della morte del figlio, Alec crede che il colpevole sia Will, arrivato in paese proprio per cercare suo figlio e Vic. Mentre Alec cerca di far eliminare Will per vendetta, il trafficante decide di uccidere anche il suo ricco capo e prendere possesso dei suoi beni. Sarà proprio Will a salvare Alec, dimostrando così la sua innocenza ed incolpando Vic. Il perfido trafficane d'armi però è tutt'altro che sconfitto, e la sua vendetta potrebbe colpire sia Will che Alec.

