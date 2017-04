LE RAGAZZE DI NON È LA RAI / Dopo l’addio di Gianni Boncompagni parlano a Pomeriggio 5 da Barbara d’Urso

Le ragazze di Non è la Rai a Pomeriggio 5

LE RAGAZZE DI NON È LA RAI, DOPO L’ADDIO A GIANNI BONCOMPAGNI: CRITICHE E OMAGGI A POMERIGGIO 5 CON BARBARA D’URSO - “Se non vi piace il programma vi prego non lo guardate…”, questo era l’invito delle ragazze di Non è la Rai durante una sigla del programma di Gianni Boncompagni e Irene Ghergo. L’istrionico registra televisivo si è spento recentemente (16 aprile a Roma) e, dopo la sua dipartita e il tanto dolore, si sono palesati i contorni del suo immenso genio creativo fortemente proiettato nel futuro. Quest’oggi, durante il corso di Pomeriggio 5, insieme a Barbara d’Urso ci saranno le mitiche ragazze di Non è la Rai e, tra le altre, un occhio di riguardo per Miriana Trevisan e Maria Monsè, ex lolite della trasmissione più famosa del pomeriggio italiano degli anni ’90 (in studio anche Eleonora Cecere, Pamela Petrarolo e Angela Di Cosimo). La ruspante conduttrice ha introdotto l’argomento evidenziando una nuova parentesi televisiva con omaggi e polemiche dopo l’addio di Gianni Boncompagni. Ed infatti, proprio di recente, c’è stata una nuova polemica che ha visto protagoniste la giornalista di Rai1 Barbara Carfagna e le attrici Isabella Ferrari e Claudia Gerini. La giornalista infatti, ha definito le due come delle "miracolate" grazie alle storie avute con Gianni Boncompagni. Secondo ciò che riporta gossip.it inoltre, la donna avrebbe paragonato il regista ad una sorta di Silvio Berlusconi citando - tra le altre cose - le cene ad Arcore così come i casi di Ruby e Noemi. Isabella Ferrari quindi, ha voluto replicare tramite il Corriere della Sera quando, non ancora maggiorenne ebbe una relazione d'amore con Boncompagni all'epoca 50enne.

La loro relazione fece molto scalpore ma, l'attrice non ha mai negato: "Ci siamo conosciuti a “Sotto le stelle”, di cui era regista. Avrò avuto 16 o 17 anni e, nonostante la differenza d’età, lui mi rispettava come donna. Dopo, ho fatto l’attrice, mai spettacoli in Rai. La mia carriera parla da sola". Anche Claudia Gerini ha replicato puntualizzando il suo legame passato con Gianni Boncompagni: "Non mi sento toccata per niente da queste parole. In primo luogo perché non sono vere. Mi pare una riflessione molto superficiale oltre che un parallelismo che non ha senso". Oggi da Barbara d’Urso, saranno ospiti le ragazze di “Non è la Rai” e la conduttrice nel corso di Pomeriggio 5, proporrà anche dei video di Ambra Angiolini insieme al famoso regista.

