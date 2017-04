Luca Argentero/ “Voglio diventare papà“. E su Cristina Marino svela...

Luca Argentero

Luca Argentero pronto a diventare papà: "Non ho perso le speranze!", ma quando si fa cenno a Cristina Marino risponde... - Ha compiuto da pochi giorni 39 anni e, alla soglia dei 40, Luca Argentero si trova a fare un bilancio della sua vita. Lo fa nel corso di un'intervista a Vanity Fair, dove svela a cuore aperto ciò che spera presto di realizzare. In cima alla lista dei desideri c'è quello di diventare papà: "Non ho rinunciato all’idea. Anzi. -dichiara l'attore che ha da poco appreso della gravidanza dell'ex moglie Myriam Catania - Vorrei un figlio, come credo la maggioranza delle persone adulte. La cosa bella è che ho appena 39 anni, ho ancora tempo per diventare padre". Il tempo c'è ma potrebbe non passarne tanto al lieto evento, visto che la storia con la bella Cristina Marino procede a gonfie vele, ma su questo preferisce non proferire parola anche perchè "gli affari privati li tengo per me" aggiunge.

Il tempo passa ma Luca Argentero confessa di non sentirne il peso e di sentirsi anzi molto sereno in questo periodo: "Il passare del tempo non mi spaventa né impressiona. Sento l’età che ho e mi compiaccio della consapevolezza di me stesso. Sono un quasi quarantenne in ottima forma". Quando la riflessione si posa invece sui difetti personali, il lato autocritico di Argentero si punta su un aspetto in particolare: "Sono troppo buono. Nella vita un pizzico di cinismo aiuta, è un’armatura. Ma le dico la verità: io me ne frego e, nonostante tutto, preferisco rimanere me stesso. Faccio quello in cui credo, non inseguo consensi né successo" conclude.

