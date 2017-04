Oroscopo Paolo Fox di oggi 24 aprile 2017 a LatteMiele per tutti i segni

Oroscopo di Paolo Fox del 24 aprile - La Presse

OROSCOPO DI PAOLO FOX: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 24 APRILE 2017, A LATTEMIELE: SITUAZIONE GENERALE - Paolo Fox ha fatto il suo consueto oroscopo a LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle. L'Ariete vive di un cauto ottimismo, ma ha una grande voglia di fare. Sicuramente a breve ci sarà una svolta piuttosto positiva, ma bisogna tenersi aperte le porte giuste per riuscire a trovare il giusto assetto sia dal punto di vista lavorativo che legale. Il Toro inizia bene la settimana, con i propositi giusti. E' il giusto momento per mettere dei progetti in cantiere perché entro giugno arriveranno delle novità molto interessanti dal punto di vista del lavoro. Nella seconda parte dell'anno ci potrebbero essere dei cali anche improvvisi. I Gemelli sono protetti dalle stelle, anche se qualche ritardo potrebbe ostacolare diverse situazioni sia sentimentali che nel campo del lavoro. Il Leone è in una condizione di grande forza e sicuramente è un segno che potrà avere delle situazioni positive quando riuscirà ad essere positivo anche con gli altri.

OROSCOPO DI PAOLO FOX: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 24 APRILE 2017, A LATTEMIELE: CHI SCENDE E CHI SALE - Andiamo a vedere chi scende e chi sale nell'oroscopo fatto da Paolo Fox a LatteMiele. Sicuramente sale l'Ariete che è in un momento di crescita importante. Sta vivendo un cauto ottimismo e presto si preparerà a un periodo di svolta importante. Scende invece il segno della Bilancia che vivrà due giorni piuttosto pesanti sotto diversi punti di vista. Questo è il momento per provare a recuperare le pile visto che comunque i giorni di festa potrebbero portare una svolta interessante. Sale invece il Leone che potrà sfruttare una condizione di estrema forza alla ricerca dei suoi obiettivi. Ora è il momento di essere più concreti e meno fantasiosi, bisogna sempre prendere le decisioni con grande calma senza essere mai affrettati. Scendono i Pesci che vivranno delle giornate non proprio di semplice definizione. Sarà molto complicato riprendere in mano delle situazioni compromesse già in partenza da degli errori di valutazione.

OROSCOPO DI PAOLO FOX: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 24 APRILE 2017, A LATTEMIELE: NÈ CARNE NÈ PESCE - Alcuni segni zodiacali analizzati nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele possono essere considerati né carne né pesce. Tra questi c'è sicuramente il Sagittario che si trova in una situazione particolare perché è molto attivo, ha energie ma è anche pervaso dai pensieri. C'è una marcia in più per quanto riguarda l'amore, ma anche la volontà di non esagerare in determinate situazioni. Potrebbero arrivare delle situazioni importanti dal punto di vista del lavoro, ma servirà pazienza soprattutto in amore. E' un momento di difficili equilibri per il Capricorno che non riesce a trovare la giusta dimensione dei suoi pensieri. L'obiettivo è quello di evitare complicazioni, ma c'è sempre e comunque la possibilità che una scelta affrettata possa portare a delle conseguenze difficili da risolvere. Staremo a vedere se presto arriverà il momento di cambiare marcia.

