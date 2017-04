Pomeriggio 5/ Anticipazioni e ospiti puntata 24 aprile: cronaca e gossip per questo Ponte

pomeriggio 5

POMERIGGIO 5, ANTICIPAZIONI E OSPITI PUNTATA 24 APRILE - Strana decisione quella Mediaset di confermare la messa in onda di Pomeriggio 5 ancheoggi, 24 aprile, mentre molte altre trasmissioni saranno in pausa per questo Ponte del 25 aprile. Barbara D'Urso tornerà in studio anche oggi per una nuova diretta ma non lo farà domani proprio in occasione della ricorrenza della Liberazione. Come sarà la puntata di questo Ponte del 25 aprile? Sono molti i telespettatori della conduttrice che si troveranno in viaggio o fuori casa oggi, quindi quasi sicuramente andrà in onda una puntata leggera tipica di queste giornate un po' atipiche. Come sempre ad aprire la puntata ci sarà la cronaca.

Gli inviati di Pomeriggio 5 sono già pronti dai luoghi caldi dei casi di cronaca nel momento a cominciare dal presunto killer Igor Vaclavic alias il Russo, ancora scomparso nel nulla, e finendo alle ultime notizie del giorno. La seconda parte sarà quella leggera dedicata al gossip e al pettegolezzo e se nei giorni scorsi si è parlato di dieta, gravidanze e addirittura social e web, di cosa si parlerà oggi? La conduttrice è pronta a ripartire dopo il successo di ieri del suo Domenica Live che anche quest'anno si prepara a chiudere la stagione segnando un vero e proprio record di ascolti e un grande seguito sui social.

