QUINTA COLONNA/ Ospiti e anticipazioni: Matteo Renzi in studio (puntata 24 aprile 2017)

Quinta Colonna

QUINTA COLONNA, OSPITI E ANTICIPAZIONI PUNTATA 24 APRILE 2017: MATTEO RENZI IN STUDIO - Paolo Del Debbio apre la settimana con un nuovo appuntamento insieme a Quinta Colonna, dopo la pausa di sette giorni fa dettata dalle festività di Pasqua. Il talk show dei canali Mediaset torna sul piccolo schermo di Rete 4 stasera - lunedì 24 aprile 2017 - accendendo i riflettori sulle primarie del Partito Democratico che prenderanno il via il prossimo 30 aprile. In campo l’ex premier Matteo Renzi, Andrea Orlando e Michele Emiliano: in studio, insieme al conduttore e pronto ad una sorta di panoramica sulla situazione politica italiana, ci sarà proprio l’ex presidente del Consiglio di Ministri dimessosi in seguito alla vittoria del ‘No’ al referendum dello scorso dicembre.

Su quali punti in particolare si concentrerà Matteo Renzi? Come di consueto, Paolo Del Debbio darà spazio anche ai commenti, e per la puntata odierna le telecamere di Quinta Colonna hanno raggiunto le piazze di Palermo: non mancheranno infine un occhio attento al mondo della cronaca, con tutti gli aggiornamenti relativi alle ricerche di ‘Igor il russo’, alias Norbert Feher, e i dissacranti interventi di Gene Gnocchi.

