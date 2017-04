REPORT/ Anticipazioni del 24 aprile 2017: lo scandalo de Il Sole 24 Ore e Food Influencer

Report - conduce Sigfrido Ranucci

REPORT ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 24 APRILE 2017: FOOD INFLUENCER, DAL WEB ALLA TELEVISIONE - La prima serata di Rai 3 di oggi, lunedì 24 aprile 2017, sarà ancora incentrata su Report e le sue inchieste. Il programma ritorna sotto la guida di Sigfrido Ranucci per parlarci di Food Influencer e lo scandalo collegato al quotidiano Il Sole 24 Ore. Report analizzerà infatti da vicino alcune delle figure più di successo del web, che sono in grado di influenzare il mercato grazie ai loro consigli di cucina. Come Giallo Zafferano, un blog nato grazie alla passione di Sonia Peronaci, che ci rivelerà il suo segreto. Dalla linea ad alta velocità di internet al vecchio tubo catodico, le food webstar del momento approdano spesso anche in televisione. Ne è un esempio lo chef Gino Sorbillo, un volto noto del programma La prova del Cuoco di Antonella Clerici. A sua volta Sorbillo aiuta migliaia di pizzaioli a raggiungere il loro sogno ed a diventare delle celebrità in grado di coinvolgere il pubblico. Report si addentrerà inoltre in quello spazio virtuale in cui domina TripAdvisor, il mondo delle recensioni. Anche di quelle false, create ad hoc per screditare gli esercenti che si avvalgono del servizio offerto dalla compagnia.

REPORT ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 24 APRILE 2017: IL SOLE 24 ORE E LO SCANDALO DEI VERTICI - Le telecamere di Report si occuperanno inoltre anche de Il Sole 24 Ore e dell'inchiesta aperta dalla Procura sugli alti vertici della compagnia. La testata nazionale si trova ora sull'orlo del fallimento, a causa di un debito di 90 milioni di euro. A questo si aggiunge la possibilità che Confindustria perda il suo 67% di azioni a causa delle attenzioni della Procura di Milano. Si trovano infatti sotto indagine Benito Benedini, ex Presidente, Donatella Treu, ex amministratore delegato, e Roberto Napoletano, ex direttore e amministratore. Nel mirino degli inquirenti anche tutte le società collaterali e collegate alla testata giornalistica, come Di Source, accusata di aver distribuito copie digitali falsi nel mercarto estero. Report intervisterà anche Vincenzo Boccia, il Presidente di Confindustria, per capire il motivo che lo ha spinto a sostituire Gabriele Del Torchio dal suo ruolo di amministratore delegato. Quest'ultimo, infatti, stava cercando di chiarire alcuni punti oscuri del bilancio del quotidiano.

