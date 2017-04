SALVO D'ACQUISTO/ Su Rete 4 il film con Massimo Ranieri ed Enrico Maria Salerno (oggi, 24 aprile 2017)

film

SALVO D'ACQUISTO, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 24 APRILE 2017: IL CAST - Salvo D'acquisto è il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 24 aprile 2017 alle ore 16.40. Una pellicola storica e biografica prodotta nel lontano 1974 in Italia dalla Cineriz, casa di produzione che ha puntato sulle qualità di regista del bravo Romolo Guerrieri. La pellicola vede nel ruolo di attore principale Massimo Ranieri, egli è affiancato da Enrico Maria Salerno e Massimo Serato. La pellicola è già stata programmata diverse volte nei palinsesti televisivi, riscuotendo sempre un ottimo successo tra gli amanti del genere, attirati finanche dall’eroica storia descritta che giova ricordare è realmente accaduta. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

SALVO D'ACQUISTO, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 24 APRILE 2017: LA TRAMA - Salvo D’acquisto è un giovane vice Brigadiere dell’Arma dei carabinieri, che a Torrinpietra un piccolo centro delle campagne italiane, vive gli accadimenti susseguenti all’armistizio italiano e alla caduta del regime di Benito Mussolini. D’Aquisto si ritrova a combattere sotto il piano dell’ideologia con il socialista Rubino, persona che propaganda le tesi partigiani, avversa la dominazione tedesca, e che per questo combatte la dominazione teutonica nascondendosi tra i monti e organizzando attentati verso le truppe naziste. Salvo mette l’accento sul coraggio che un tutore dell’ordine deve possedere nel contrastare i tedeschi più che combatterli sui monti, cosa che di fatto nell’ultimo periodo di dominazione nazi-fascista avvenne piuttosto frequentemente. Nella storia c’e’ tempo anche per il romanticismo legato ad una storia d’amore, quella che sboccia tra il graduato dell’arma e la bella Martina (interpretata da Lina Polito). Il finale della storia è drammatica e veritiera, con D’Aquisto che offre la sua vita pur di salvare venti paesani pronti ad essere uccisi per una rappresaglia in seguito ad un attentato che ha portato alla morte di due militari tedeschi. Il film caso mai servisse pone in rilievo il coraggio di tanti fedeli servitori dello stato, pronti ad immolarsi per la povera gente maltrattata e derisa finanche da coloro che li dovevano aiutare. La scena finale in tutta la sua drammaticità vede il brigadiere porgere il petto alle pallottole assassine, facendolo, non dimentica di gridare un W L'Italia che lo renderà famoso, e gli farà tra le altre cose guadagnare la medaglia d'oro alla memoria al valor militare.

