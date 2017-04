STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Jason Bourne e Il cosmo sul comò (lunedì, 24 aprile 2017)

Stasera in tv su mediaset

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 24 APRILE 2017. Per la prima serata di oggi, lunedì 24 aprile 2017, i canali Mediaset propongono un ricco palinsesto adatto a tutti i gusti dei telespettatori. Vediamo in anticipo alcuni programmi che andranno in onda stasera. Su Canale gli appassionati della saga di Bourne saranno soddisfatti dalla prima tv di Jason Bourne seguito poi dalla fiction Amore pensaci tu. Su Italia 1 ancora film col trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo con il Cosmo sul comò e a seguire Emigratis lo show del duo comico Pio e Amedeo. Su Rete 4 spazio ad attualità ed approfondimenti con Quinta colonna in prima serata e Terra in seconda serata. Su La5 invece, andrà in onda il film Tredici sotto un tetto e Mediaset Extra manderà in onda anche se in replica, l'ultima puntata de Le Iene show. Non mancheranno gli appuntamenti delle serie tv su Top Crime e Boing. Sicuramente il programma più visto sarà il film Jason Bourne. Ma dopo questa breve introduzione, passiamo al dettaglio della programmazione della serata Mediaset.

Su Canale 5 torna l'ex agente della Cia Jason Bourne che dopo aver scoperto la sua vera identità, lascia la sua nuova e pacifica vita per tornare alla ribalta a motivo dell'attivazione di un nuovo programma di manipolazione da parte di una rete internazionale piu' potente di ogni singolo governo. A seguire la fiction Amore pensaci tu, in questa puntata vedremo una festa a sorpresa per il compleanno di Tommaso, la dichiarazione d'amore di Nicola (Emanuele Macone) a Rossella (Lucrezia Di Michele) che scatenerà una reazione insolita. Un bacio tra Jennifer (Giorgia Wurth) e Marco (Filippo Nigro) e infine Chiara (Margherita Vicario) che lascia Samuel (Rocco Giusti), metteranno pepe alla puntata. Italia 1 propone il film comico ll cosmo sul comò, le stravaganti peripezie in salsa orientale di Aldo, Giovanni e Giacomo, a seguire Emigratis l'irriverente show di Pio e Amedeo basato sullo scrocco. Su Rete 4 Quinta Colonna il programma di attualita' condotto da Paolo Del Debbio con politici ed opinionisti approfondisce i temi caldi della politica e dell'economia. Anche in questa puntata non mancherà il collegamento dalle piazze. A seguire Terra, il programma di Toni Capuozzo fatto di grandi reportage e inchieste sui temi scottanti dell'attualità mondiale. In onda su La 5 il film Tredici sotto un tetto, protagonista del film Leon che dopo la morte del padre, conduce suo malgrado l'azienda di famiglia uno zio ipocondriaco e la fidanzata arrivista complicheranno la vita del ragazzo. Mediaset Extra propone per la serata una puntata de Le Iene con le inchieste, le denunce e le famosissime interviste, tutte condite con ironia. In onda su Iris il film drammatico Il mandolino del Capitano Corelli, con protagonisti Nicolas Cage e Penelope Cruz. In una Cefalonia invasa dai fascisti, il Capitano Antonio Corelli s'innamora di Pelagia, la bellissima figlia del medico. La guerra li costringerà a scegliere tra la patria e il loro travolgente amore. Su Italia 2 in onda la sit com Big Bang Theory, in questo episodio, Raj è depresso perchè solo lui nel gruppo di amici-scienziati è rimasto single. Nel frattempo, Howard, ancora in orbita nello spazio, discute con entrambe le donne della sua vita. Sua moglie e sua madre infatti se lo contendono per la casa nella quale vivrà una volta tornato sulla terra. In onda su Top Crime un episodio della serie Major crimes, in questo episodio un talent scout del baseball, viene trovato ucciso nel suo camper e questo omicidio complicato da risolvere rischia di far saltare le vacanze di natale alla squadra. Su Boing in onda la serie tv per teen-ager Io sono Franky, la protagonista è in realtà un robot sofisticato, creata da Sofia, la scienziata che la giovane chiama "mamma".

LA PROGRAMMAZIONE DELLA PRIMA E DELLA SECONDA SERATA MEDIASET NEL DETTAGLIO:

Canale 5 ore 21.10 Jason Bourne, film azione,

ore 23.30 Amore pensaci tu, fiction

Italia 1 ore 21.10 Il cosmo sul comò, film comico

ore 23.15 Emigratis, show

Rete 4 ore 21.15 Quinta colonna, attualità

ore 00.30 Terra, attualità

La 5 ore 21:10 Tredici sotto un tetto, film commedia

Mediaset Extra ore 21:15 Le Iene Show, show

Iris ore 21:00 Il mandolino del Capitano Corelli, film drammatico

Italia 2 ore 21:10 Big Bang Theory, sit com

Top Crime ore 21:10 Major Crimes, serie tv

Boing ore 21:20 Io sono Franky, serie tv

