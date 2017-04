STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: ll commissario Montalbano e Hawaii Five-0 (lunedì, 24 aprile 2017)

programmi tv rai

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 24 APRILE 2017. Per la prima serata di oggi, lunedì 24 aprile 2017, la programmazione dei canali Rai si presenta ricca di ogni genere a cominciare dalla rete ammiraglia che punterà sulle storie del Il commissario Montalbano, mentre il canale Rai Due sceglie il genere poliziesco con la serie televisiva "Hawaii Five-0". Rai Tre invita a seguire una interessante puntata del programma di inchieste "Report", su Rai 4, Rai Movie e Rai Premium andranno in onda tre film, a scelta tra il genere fantascienza, western e drammatico-poliziesco. Rai 5 propone un documentario che racconta la vita artistica e culturale di Dario Fo e Franca Rame, due colossi del mondo dello spettacolo, in particolare del teatro. A contendersi gli ascolti più alti saranno probabilmente i canale Rai Uno e Rai Tre con "Il commissario Montalbano" e "Report". La programmazione dei canali Rai Uno, Rai Due e Rai Tre per la seconda serata propone invece il "TG1 60 secondi" seguito dal consueto appuntamento con bruno Vespa e il suo rotocalco "Porta a Porta", due telefilm della serie di genere thrille-poliziesco "The Blacklist" e il programma di attualità "FuoriRoma" con l'intervista di Concita De Gregorio all'attuale sindaco della città di Livorno. ;Ma vediamo adesso nel dettaglio la programmazione della serata Rai.

Continua su Rai Uno la serie televisiva "Il commissario Montalbano" e l'episodio riproposto questa sera si intitola "L'età del dubbio". Durante un violento temporale il commissario Salvo Montalbano (Luca Zingaretti) presta soccorso a una ragazza in difficoltà che ha l'auto impantanata nel fango. La giovane deve raggiungere il porto per attendere l'arrivo di una zia a bordo del suo yacht. L'imbarcazione tarda ad arrivare a causa del ritrovamento di un cadavere nelle acque marine di Vigata. Nel cast, oltre a Luca Zingaretti, Cesare Bocci e Peppino Mazzotta ci sono anche Ana Caterina Moriaru e Caterina Vertova. Rai 2 ripropone tre episodi della serie poliziesca"Hawaii Five-0" intitolati "Abbine cura", "Furia" e "Alberi di Natale". Gli attori protagonisti sono Alex O'Loughin nei panni del comandante Steve McGarrett, Daniel Dae Kim che interpreta il poliziotto Chin Ho Kelly e Scott Caan nel ruolo del detective Danny Williams. Su Rai Tre andrà in onda "Report", il programma di inchieste giornalistiche condotto in studio da Sigfrido Ranucci. L'occhio attento del giornalista ripropone il grave problema delle differenze tra il centro delle città e le loro periferie. Si parlerà anche delle indagini in corso riguardanti il bilancio del gruppo editoriale "Sole 24 ore". Rai 4 riserva ai suoi telespettatori il film di fantascienza "Alien", di Ridley Scott. L'astronave Nostromo è nelle mani di un alieno che seminerà terrore e morte tra gli uomini dell'equipaggio. Gli attori protagonisti sono Sigourney Weaver, Veronica Cartwright e Yaphet Kotto. Il canale Rai 5 dedica la prima serata al teatro attraverso un documentario che ripercorre la biografia di due grandi e indimenticabili attori, Dario Fo e sua moglie Franca Rame che hanno fanno la storia del teatro. Su Rai Movie andrà in onda il genere western con il film "Luomo di Laramie" per la regia di Anthony Mann, con James Stewart, Arthur Kennedy e Cathy O'Donnell. L'ufficiale Will Lockhartvuole vendicare la morte del fratello avvenuta per mano degli Apache. Rai Premium propone un film di genere drammatico-poliziesco intitolato "Daylight Robbery - Un colpo british style" di Paris Leonti. Durante l'incontro di calcio Italia-Romania una banda di ladri organizza una rapina ai danni della banca di Londra. Il cast è composto dagli attori britannici Geoff Bell, Shaun Parkes e Vas Blackwood. Il film è stato realizzato nel 2008 nel Regno Unito.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA RAI NEL DETTAGLIO:

Rai Uno ore 21.25 ll commissario Montalbano, serie TV

Rai Due ore 21.20 Hawaii Five-0, serie TV genere poliziesco

Rai Tre ore 21.30 Report, programma di inchieste

Rai 4 ore 21.05 Alien, film genere fantascienza

Rai 5 ore 21.15 Dario Fo e Franca Rame-La nostra storia, documentario

Rai Movie ore 21.20 L'uomo di Laramie, film genere western

Rai Premium ore 21.20 Daylight Robbery - Colpo British Style

