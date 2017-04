STEFANO DE MARTINO/ News: il ballerino ha litigato con la mamma di Belen, parola di Gabriele Parpiglia

Stefano De Martino

STEFANO DE MARTINO, NEWS: LITIGIO CON L’EX SUOCERA, LA VERITÀ DI PARPIGLIA - Stefano De Martino ha davvero litigato con l'ex suocera? La notizia ha fatto il giro della rete la scorsa settimana e, ad oggi, continua ad appassionare gli estimatori della cronaca total pink: cosa è successo realmente? Procediamo con ordine ripercorrendo i passi di ciò che è stato. Ad aprire le danze lanciando l'indiscrezione, ci aveva pensato Verissimo, all'interno dei suoi "Giri di Valzer". La trasmissione condotta da Silvia Toffanin infatti, aveva mandato in onda delle fotografie che ritraggono il ballerino di Amici furioso al telefono presso la stazione centrale di Milano. Per la trasmissione del sabato pomeriggio dell'ammiraglia non c'erano dubbi: dall'altra parte dell’apparecchio telefonico con Stefano c'era proprio la madre dell'ex moglie Belen Rodriguez. Dopo alcuni giorni di distanza dalla novità di gossip, proprio Stefano, di solito silente, ha voluto smentire postando tramite le Stories di Instagram un messaggio breve e conciso. Qualcuno però, hanno voluto precisare come sono andate realmente le cose, affermando che il litigio invece fosse avvenuto per davvero. Dopo le parole di Stefano inoltre, anche Veronica Cozzani, mamma di Belen ed ex suocera, aveva confessato sempre su Instagram di non avere mai litigato con De Martino anche perché, con lui pare avere un buon rapporto.

Gabriele Parpiglia però, non ha gradito la smentita e così, ha voluto difendersi dalle "accuse" dello showman campano con la faccia da scugnizzo. Il giornalista di "Chi" ed autore anche di Verissimo, ha pubblicato sulle Stories, la foto inedita che ritrae Stefano litigare con l'ex suocera ed ha anche definito il ballerino un "personaggio-aria" e che per lui provava solo forte tristezza. Parpiglia infatti, ha condiviso lo scatto che ritrae Stefano furioso al telefono lanciare la giacca al padre che ha assistito alle urla di suo figlio: dove sta la verità? Magari De Martino non era al telefono con l'ex suocera... chi lo sa!

© Riproduzione Riservata.