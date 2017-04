STRISCIA LA NOTIZIA/ Il motto di Valerio Staffelli, foto. Quali saranno i servizi di oggi, 24 aprile 2017?

Striscia la notizia

STRISCIA LA NOTIZIA, IL MOTTO DI VALERIO STAFFELLI: QUALI SARANNO I SERVIZI DI OGGI, 24 APRILE 2017? - Ficarra e Picone tornano solo piccolo schermo di Canale 5 stasera, lunedì 24 aprile 2017, alla guida di una nuova puntata di Striscia la notizia: il Tg satirico di Antonio Ricci non si fermerà neanche domani, martedì 25 aprile, anniversario della liberazione d’Italia. Quali saranno i servizi che verranno proposti al pubblico a partire dalle 20.40? Lo scorso sabato c’è stato spazio per la rubrica Occhio al futuro, con Cristina Gabetti: l’inviata ha incontrato Guglielmo, che si occupa di energia rinnovabile e della coltivazione di fragole di bosco, mirtilli, more, lamponi e molto altro. L’imprenditore ha raccontato come è nata l’attività: dal grande aiuto ricevuto dalla madre quando era studente, alla decisione di coltivare proprio le fragole, fino alla vendita del prodotto (clicca qui per vedere il video direttamenre dal sito della trasmissione).

Gli inviati di Striscia la notizia sono sempre al lavoro: proprio qualche ora fa, Valerio Staffelli (a chi consegnerà il prossimo Tapiro?) è intervenuto sulla sua pagina Instagram ufficiale per condividere un motto “molto adatto a noi uomini e donne di #striscialanotizia! #lavoroduro”. Nell’immagine, si legge: “Fortune favours the brave”, che letteralmente significa “La fortuna aiuta gli audaci”. Pronti a scoprire che cosa avranno preparato per l’appuntamento odierno? Clicca qui per vedere il post di Valerio Staffelli direttamente dalla sua pagina Instagram ufficiale.

