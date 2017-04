THE BLACKLIST 3/ Anticipazioni puntata 24 aprile 2017: Liz si consegna ai russi! Al via la terza stagione

The Blacklist 3, in prima Tv su Rai 2

THE BLACKLIST 3, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 24 APRILE 2017: LA TRAMA - Al via The Blacklist 3 nella seconda serata di Rai 2 di oggi, lunedì 14 aprile 2017. Andranno in onda i primi due episodi, intitolati "L'allevatore di troll" e "Marvin Gerard", in prima Tv per le reti in chiaro. In questa terza stagione dello show saranno diversi i cambiamenti con cui dovremo entrare in contatto. E che non riguarderanno solo Red, interpretato ancora una volta dal magistrale James Spader. Al centro dell'attenzione dei fan la figura di Liz, dietro cui ritroveremo il volto di Megan Boone. Le prime puntate del terzo capitolo dello show saranno ad alta tensione. Il pericolo che correranno i due protagonisti, incastrati sia dall'FBI che dal governo russo, ci darà inoltre modo di conoscere da vicino il famoso segreto che riguarda Red. E' davvero il padre di Lizzie? Prima di rispondere a questa domanda, che spesso ha comportato un'affermazione positiva ed in altri momenti invece una forte negazione, i due dovranno vivere un momento tragico. A provocare delle nuove tensioni sarà Solomon, interpretato da Edi Gathegi, che assumerà il ruolo di cattivone di questa terza stagione. Con alle spalle la Cabala, Red dovrà scendere in campo con tutti gli uomini e l'astuzia che possiede pur di salvare la vita a Liz. Quest'ultima, invece, farà da causa scatenante per una rinascita di Ressler, alias dell'attore Diego Klattenhoff, e per una riflessione sul futuro di Samar, ovvero Mozhan Marnò. Senza dimenticare anche Tom Keen, il personaggio di Ryan Eggold, che avrà un ruolo di primo piano rispetto alle stagioni precedenti. Per il resto la trama di Blacklist 3 si muoverà come sempre, concentrandosi anche sui casi che il blacklister sottoporrà all'attenzione dei federali. Questa volta a muovere Red non sarà tuttavia il desiderio di aiutare l'FBI a catturare dei pericolosi criminali, per lo più ex soci che spesso sono collegati a doppio filo con il suo passato, ma per cercare di evitare che accada il peggio a Liz. Tutto questo si tradurrà con una rivoluzione del personaggio di Red, che ritroveremo più solo ed in bilico per quanto riguarda i segreti che ancora non vuole rivelare. E proprio il suo comportamento, che finora ha provocato domande in Liz, porterà l'ex agente a prendere una forte decisione che riguarda entrambi.

THE BLACKLIST 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 24 APRILE 2017, EPISODIO 1 "L'ALLEVATORE DI TROLL" - Liz è ancora sotto accusa da parte del governo russo, che l'accusa di essere una spia. A questo si aggiunge l'accusa di una presunta minaccia di cui sarebbe autrice. Il compito di Red sarà come sempre di salvaguardare la sua vita, nel disperato tentativo di farla uscire dai confini della città. Anche la task force è sulle tracce di Liz, anche se i suoi componenti sono combattuti fra il ritenerla responsabile dei reati di cui l'accusano o pensare ad un complotto alle sue spalle. Nonostante questo, Ressler si mostrerà fortemente deciso a catturarla. Red dovrà quindi affidarsi alle sue vecchie conoscenze e nello specifico alla fabbrica dei Troll, che si occupa di creare falsi indizi in modo da creare un diversivo che distragga federali e criminali. Non servirà tuttavia ad ingannare Ressler, ora a capo della squadra, che riuscirà a capire dove si sta nascondendo Liz.

THE BLACKLIST 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 24 APRILE 2017, EPISODIO 2 "MARVIN GERARD" - Nonostante Liz si sia consegnata al governo russo, ammettendo di essere colpevole, Red cerca ancora un modo per sottrarla alle mani di federali e russi. Pur di aiutarla, il blacklister deciderà di sfruttare uno dei suoi ben noti rifugi per creare un diversivo. Si autodenuncerà infatti ai federali in modo che lo raggiungano in un determinato ristorante, dove ingaggerà uno scontro a fuoco. Minacciando di uccidere gli avventori della tavola calda, convincerà infine la task force a consegnargli Marvin Gerard, un detenuto ed ex avvocato di cui si è avvalso in passato. Una volta insieme, Red, Liz e Marvin lasciano la tavola calda sfruttando una seconda uscita, allontanandosi indisturbati.

© Riproduzione Riservata.