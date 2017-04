THE CATCH 2/ Anticipazioni puntata 24 aprile 2017: la caccia diventa romantica. Al via la nuova stagione

The Catch 2, in prima Tv assoluta su Fox Life

THE CATCH 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 24 APRILE 2017: LA SERIE - Al via la seconda stagione di The Catch, che andrà in onda in prima Tv assoluta su Fox Life. A partire dalle 22:00 assisteremo al primo episodio dello show, intitolato "Il nuovo accordo". Dopo aver vissuto un primo capitolo all'insegna della spy story, piena di risvolti romantici spesso contrastati da crimini e omicidi, in The Catch 2 la trama si concentrerà maggiormente sul rapporto fra i due protagonisti. Alice Vaughan, interpretata da Mireille Enos, e Benjamin Jones, alias dell'attore Peter Krause. Anche dal punto di vista dell'analisi dei vari casi ci sarà un forte cambiamento, come annunciato dal produttore esecutivo Allan Heinberg durante la presentazione della serie Tv. Lavorare nuovamente ai casi della settimana come un tempo avrebbe tolto infatti respiro all'approfondimento dei personaggi principali e secondari. Un dettaglio a cui Heinberg vuole dare molto più spazio. Verrà sviluppato invece un punto di vista che è stato affrontato nella prima stagione, ovvero il modo con cui i due protagonisti concepiscono il mondo della truffa. Questa contaminazione del mondo severo e ligio alle leggi di Alice non avverrà solo al contatto con l'universo di Peter, uno dei tanti motivi per cui è rimasta affascinata dal ladro gentiluomo. The Catch 2 darà anche più spazio al volto ironico dello show, con la presenza di scene piccanti che dimostrino la passionalità della storia d'amore fra i due protagonisti. Lo stravolgimento della trama che dividerà in modo netto le due stagioni è dovuto anche alla fuoriuscita della creatrice Jennifer Schuur. Una rivisitazione della prima stagione di The Catch ha permesso ad Heinberg, che può contare su una carriera decennale su prodotti di successo come Scandal e Grey's Anatomy, di dare un volto nuovo al format. Un tentativo voluto anche per migliorare gli ascolti piuttosto bassi riscossi al debutto e per conquistare anche quella parte del pubblico che si è tenuta a distanza dalla serie durante la prima stagione. Vedremo inoltre dei volti nuovi spuntare all'interno del cast, direttamente dallo show maggiore della Shondaland: Grey's Anatomy. Nei panni del fratello di Alice, una figura mai sospettata finora, l'attore T.R. Knight interpreterà Tommy Vaughn. Alle fila degli attori principali si unirà inoltre Gina Torres, uno dei volti più amati dello Sloan Memorial Hospital, e che qui rivedremo nei panni inediti dell'agente Justine Diaz, membro dell'FBI.

THE CATCH 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 24 APRILE 2017, EPISODIO 1 "IL NUOVO ACCORDO" - L'agente speciale dell'FBI, Justine Diaz, stringe un accordo con Ben che gli permette di uscire subito di prigione. In cambio dovrà aiutare l'agenzia federale a catturare i veri criminali ed a portarli in prigione. L'impegno dato nel caso di Ben permette invece all'agente Dao di ricevere un'importante promozione, ma spostarsi a Washington per Rhys lo porterà ad ottenere uno svantaggio con l'FBI. Il tutto collegato alla scarcerazione di Ben e di conseguenza all'accordo precedente che aveva ottenuto con i federali. In cambio del suo aiuto interno alla prigione, Rhys promette a Ben di dargli una mano nel suo compito. Questo permetterà all'FBI di arrestare un importante criminale, collegato ad un affare di Ben. Nel frattempo, Tommy, il fratello di Alice, giunge in città per richiedere il suo aiuto quando scopre che qualcuno ha aperto un conto corrente da 3 miliondi di dollari a suo nome. Valerie dovrà invece concentrarsi sul lavoro per mantenere competitivo l'AVI, in seguito alla perdita di tutto il parco clienti provocata dalle indagini dei federali.

