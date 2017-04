THE DIVIDE/ Su Rai 4 il film con Lauren German e Michael Biehn (oggi, 24 aprile 2017)

The Divide, film seconda serata

THE DIVIDE, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 24 APRILE 2017: IL CAST - The Divide, il film in onda su Rai 4 oggi, lunedì 24 aprile 2017 alle ore 23.05. Una pellicola dal fantascientifica che è stata prodotta grazie ad una collaborazione anglo-canadese nel lontano 2011. La pellicola diretta dal bravo Xavier Gens è stata prodotta grazie alla collaborazione tra diverse case cinematografiche (Instinctive Film, Preferred Content, BR Group, Ink Connection). Importante il cast di attori, tra di essi si evidenziano Lauren German e Michael Biehn che rispettivamente interpretano i ruoli di Eva e Mickey. Il film è stato già programmato diverse volte all’interno dei palinsesti televisivi italiani, riscuotendo sempre un buon successo in termine di audience. Ma vediamo adesso nel dettaglio la trama del film.

THE DIVIDE, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 24 APRILE 2017: LA TRAMA - La storia prende avvio dopo un esplosione nucleare avvenuta nella città americana di New York, all’interno del centro urbano, solamente un piccolo gruppo di cittadini è riuscito fortunosamente a sopravvivere, e lo ha fatto rifugiandosi nella cantina sotterranea del proprio condominio e sigillando quest'ultima allo scopo di tenerla al riparo dalle radiazioni nucleari. Inizialmente essi convivono pacificamente in attesa dei soccorsi, soccorsi che tutti sono certi arriveranno dopo la diminuzione dei livelli di radioattività. Con l’andar del tempo il gruppo che già di per se inizia a dare segni di nervosismo per la convivenza forzata, deve fare inoltre fronte all’attacco di un gruppo di persone vestiti da militari, quest’ultimi entrano in scena con lo scopo di rapire una bambina, e contrastano la prevedibile rivolta scatenando un sanguinoso scontro a fuoco, non prima di aver portato a termine il loro scopo. Immediatamente sulle tracce dell’adolescente si mette il leader dei sopravvissuti, Josh, egli nella sua ricognizione esterna scopre come vicino al loro rifugio sia stata allestita una area dove i militari tengono in coma indotto alcuni bambini, l’uomo appena rientrato non riesce ad organizzare però i soccorsi in quanto il condominio viene sigillato dall’esterno. Intanto nel gruppo di sopravvissuti iniziano ad affiorare le tensioni figlie della convivenza forzata, e dei rapporti umani che iniziano ad incrinarsi. Lo spettatore viene portato all’interno di episodi pazzeschi che seguono la paranoia di alcuni sopravvissuti, amplificata dagli effetti deleteri delle radiazioni. Si assiste cosi a molti omicidi, stupri, smembramenti di cadaveri e brutalità, tutto ormai sembra possibile soprattutto tra chi nella promiscuità post esplosione ha perso completamente l’umanità. Al culmine tra i sopravvissuti avviene una paurosa lite che termina con un incendio del rifugio. Solamente una donna, Eva, riesce a salvarsi. L’unica sopravvissuta riesce a fuggire abbandonando quelli che una volta erano i sui amici, fuggendo però all’esterno dove trova solamente una completa devastazione e distruzione. L’epilogo vede la ricerca della donna di una forma di vita che la possa aiutare prima della sua morte, vita che non troverà a causa della distruzione nucleare che attanaglia completamente la terra.

