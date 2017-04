TREDICI SOTTO UN TETTO/ Su La5 il film con Tim Bergmann

Il film è in onda su La5 in prima serata

TREDICI SOTTO UN TETTO, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 24 APRILE 2017: IL CAST - Tredici sotto un tetto è il film in onda su La5 oggi, lunedì 24 aprile 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere comico del 2009 prodotta dalla CineCentrum Deutsche Gesellschaft für Film e diretta dal regista Josh Broecke che ha curato anche la sceneggiatura unitamente alla brava Verena Mahlow e gode di un cast abbastanza importante, tra di essi si evidenziano Tim Bergmann e Julia Brendler, attori che interpretano Leon ed Esther. Il film è stato già programmato diverse volte sui piccoli schermi del bel paese, riscuotendo sempre un ottimo successo tra gli amanti del genere. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

TREDICI SOTTO UN TETTO, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 24 APRILE 2017: LA TRAMA - Leon Thalbacher è l’unico proprietario di un’azienda dedita alla costruzione di porcellane, fondata nel passato dal padre e nella quale lavorano lo zio Walter e la sua fidanzata, la bella Marina. Leon per quanto intenzionato a salvare l’azienda dal fallimento non è intenzionato a impegnarsi lavorativamente, questo a differenza dei due congiunti. Leon nonostante la sua mancanza di volontà cerca un terreno per ingrandire la sua ditta e mettere in produzione anche un comparto che si occupi di maioliche. La sua attenzione è attirata da un terreno dove insiste una casa abitata dalla bella e attraente Esther. L’uomo, nonostante le precarie condizioni della casa, cerca di convincere la donna a vendere l’appartamento, offerte sempre rifiutate, il rifiuto è motivato dal fatto che in casa abitano tredici bambini, cinque della donne e otto adottati. Leon a questo punto inventa una strategia, egli si fa infatti invitare a casa e cerca di danneggiare l’appartamento, le riparazioni successive dovrebbero convincere la donna a lasciare la villa, invece sortiscono solamente l’effetto che i due si innamorano. Il rapporto però si incrina allorquando la donna viene a conoscenza dei veri motivi che hanno portato Leon sotto il suo tetto, una volta avuto contezza di ciò, la donna caccia fuori di casa l’imprenditore. I rapporti amorosi si rinsaldano nuovamente quando Leon aiuta Esterh che sta per perdere l’affido dei suoi figli, in questo frangente spronato dai tredici ragazzi Leon invita tutta la banda nella propria villa. L’invito è il prologo della scena finale del film dove vede Leon che dopo essere stato lasciato dalla fidanzata dichiara il suo amore alla donna, e nel frangente decide di non procedere con l’allargamento della fabbrica, decisione che permette di salvare la casa che fa da tetto ai tredici bambini.

