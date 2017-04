UN POSTO AL SOLE/ Anticipazioni 24 aprile: Vintariello crea nuovi problemi a Giulia e famiglia?

Un posto al sole

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 24 APRILE: VINTARIELLO CREA NUOVI PROBLEMI? - Abbiamo lasciato lo scorso venerdì Giulia alle prese con una misteriosa telefonata, arrivata in un momento di apparente serenità per la famiglia Boschi - Poggi. Ma questa sera, al ritorno di Un posto al sole dopo la pausa del weekend, i telespettatori saranno chiamati a rendersi conto che il passato difficilmente potrà essere dimenticato. Proprio nel giorno in cui Franco ripenserà a Nunzio sentendone la sua mancanza, Giulia capirà che Vintariello potrebbe presto creare nuovi problemi alla famiglia. Per questo, dopo il sorprendente colloquio telefonico, deciderà di preservare i suoi cari da nuovi problemi. A quale conclusione giungerà? La scorsa settimana Michele ha messo le cose in chiaro con Silvia, dicendole che il seguito del romanzo non ci sarà. In tutta risposta, però, la moglie non ha avuto il coraggio di deludere il lettori e Lena, dichiarando l'esatto contrario. Riuscirà ad uscire da questa intricata vicenda senza problemi? Michele dovrà essere avvisato di questo cambiamento e convinto a tornare a concentrarsi per un nuovo romanzo: Silvia raggiungerà questo difficile obiettivo? I problemi economici si riaffacceranno nella vita di Arianna e Andrea, ancora costretti a vivere a casa di Giulia. La coppia si confronterà a tal proposito, confrontandosi sulle difficili aspettative per il futuro.

