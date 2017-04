UNA VITA/ Anticipazioni spagnole 25 aprile: Teresa diventa pazza? Mauro è preoccupato ma...

Una vita

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE 25 APRILE: TERESA IMPAZZIRA'? - Se la puntata italiana di Una vita di domani non andrà in onda, non si potrà dire la stessa cosa per quella spagnola che manterrà la sua regolare programmazione sul canale RTVE. L'appuntamento del 25 aprile sarà caratterizzato dai terribili intrighi di Cayetana, decisa a portare Teresa alla pazzia. Per questo continuerà a farle assumere, a sua insaputa, delle piccole dose di belladonna che cominceranno a confonderle la mente. Fernando noterà dei misteriosi cambiamenti nella moglie e, anche se la figlia di Fabiana gli mentirà su quanto accaduto, ne sarà persino felice. Teresa, infatti, penderà letteralmente dalle sue labbra e obbedirà agli ordini del marito. Mauro sarà molto preoccupato per le sorti dell'amata e chiederà a Celia di recarsi a casa sua per capire cosa stia accadendo. L'ex moglie di Felipe però non troverà niente di strano nel comportamento dell'amica, chiedendo a Mauro di stare tranquillo. Elvira parlerà con Simon della morte della madre e della misteriosa foto in cui Eusebio (il suo presunto assassino) dichiarava di amarla. Il dubbio che Arturo sia in qualche modo coinvolto in quanto accaduto sarà in loro sempre più evidente. Leonor ordinerà a Hibiba che gli restituisca il denaro ottenuto dalla vendita delle miniere e che dovrà essere utilizzato quanto prima per pagare Mario, un pericoloso uomo che minaccia di uccidere la sua famiglia. E a quanto pare, non ci sarà tempo da perdere per evitare il peggio...

