UNA VITA/ Anticipazioni spagnole e italiane: il sacrificio di Martin sarà inutile?

Una vita

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: TERESA LASCIA MAURO ANCORA UNA VOLTA - Sarà un periodo complicato quello che Teresa dovrà affrontare nelle puntate spagnole di Una vita. Distrutta per la perdita del bambino che portava in grembo, la maestra dovrà affrontare anche l'allontanamento di Tirso, il piccolo non vedente che ha adottato insieme a Fernando. E proprio quest'ultimo avrà solo un obiettivo in mente: vendicarsi della moglie che lo ha tradito nel peggiore dei modi e che ora dovrà soffrire per quanto accaduto. Cayetana lo aiuterà a portare a termine questo scopo, arrivando a drogare l'amica facendole assumere a sua insaputa una piccola dose di belladonna. Giorno dopo giorno, la mente di Teresa si farà sempre più confusa e questo cambiamento non passerà inosservato in Mauro che cercherà di capire cosa stia accadendo, chiedendo a Celia di presentarsi dall'amica per una visita. Ma se l'ex moglie di Felipe non si accorgerà dell'accaduto, sarà purtroppo San Emeterio a subire le conseguenze di questo lento e progressivo avvelenamento: Teresa, sempre più succube degli intrighi di Cayetana, deciderà di porre fine alla sua relazione con Mauro restando al fianco del marito Fernando. E i problemi potrebbero essere solo all'inizio!

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 24 APRILE: MARTIN E' COLPEVOLE? - Il piacevole appuntamento serale di ieri ha lasciato i telespettatori di Una vita con il fiato sospeso: Casilda rischia di essere condannata a morte e non c'è tempo da perdere per evitare che ciò accada. Il più attivo da questo punto di vista sarà Martin, pronto a tutto per fare in modo che l'amata non subisca una pena ingiusta. Mauro insisterà con Peirò della colpevolezza di Calanda ma ogni suo tentativo risulterà inutile, soprattutto quando Casilda firmerà un documento nel quale confermerà il suo coinvolgimento nell'attentato. A questo punto per Martin, l'unico a sapere tutta la verità sui fatti, deciderà di compiere una mossa disperata, necessaria per evitare che Casilda venga uccisa. Si presenterà al cospetto di Peirò e confesserà di avere organizzato l'attentato che ha causato, tra gli altri, la morte di Maximiliano. Le sue parole non lasceranno spazio ai dubbi: Martin verrà arrestato, anche se Casilda non verrà ancora rilasciata. Il sacrificio del suo fidanzato risulterà inutile?

