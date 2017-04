Uomini e Donne/ Anticipazioni: Gemma torna all'attacco, appuntamento a mercoledì 26 aprile? (trono over)

Uomini e Donne, trono over

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER: GEMMA GALGANI E MARCO FIRPO SEMPRE PIÙ UNITI - Nei prossimi episodi del trono Over di Uomini e Donne, che tornerà su Canale 5 il prossimo 26 aprile, Gemma Galgani sarà ancora la protagonista della scena a causa della sua relazione con Marco Firpo, che contrariamente ai pronostici degli ultimi mesi, ha scelto di riavvicinarsi alla dama per riprendere il discorso là dove qualche mese fa si era interrotto. E se il cavaliere è pronto a procedere a piccoli passi, Gemma Galgani sembra già determinata a passare al livello successivo, complice l’atteggiamento di Marco Firpo e quell'invito a casa sua in occasione delle festività pasquali. Nei prossimi episodi, infatti, il pubblico avrà la possibilità di assistere alle emozioni di Gemma Galgani in attesa di raggiungere il suo cavaliere, dalla scelta dei vestiti fino agli stati d’animo che l’hanno accompagnata nel corso dell’intero tragitto, il tutto mentre Marco Firpo, in studio per parlare delle sue vacanze in compagnia della dama, non farà che confermare questo legame, che un passo alla volta potrebbe ben presto raggiungere il livello successivo.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER: GRAZIELLA DICE ADDIO A MANFREDO? MARIA... - Dopo i contrasti delle ultime puntate del trono over, il rapporto fra Graziella e Manfredo è arrivato al capolinea. La dama, delusa dal comportamento del cavaliere, raggiungerà lo studio di Uomini e Donne per accusarlo di averla illusa con una serie di telefonate alle quali non sarebbero seguiti i fatti, mentre Manfredo, ormai stanco dei continui battibecchi, criticherà Graziella per aver preso di mira sui social il suo profilo e quello di altre persone a lui care. Nel parterre, di conseguenza, si arriverà allo scontro ed entrambi si lanceranno accuse più o meno pesanti che porteranno i presenti a schierarsi da una parte e dall’altra. Graziella, delusa da questo rapporto, riceverà il supporto di Tina, incapace di credere fino in fondo alle parole di Manfredo, mentre Maria De Filippi, dopo aver assistito alla querelle, consiglierà alla dama di “voltare pagina”, con la speranza di mettere fine a questa storia per lei così dolorosa. Riuscirà Graziella a dimenticare Manfredo dopo le lunghe telefonate che le hanno fatto battere il cuore?

