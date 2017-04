Uomini e Donne/ Anticipazioni, oggi non va in onda: Desirée Bacia Mattia ma... (trono classico)

Uomini e donne, trono classico

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO CLASSICO: DESIRÉE POPPER BACIA MATTIA MA SOGNA MARIANO - Uomini e Donne tornerà mercoledì 26 aprile con una nuova settimana di programmazione, nel corso della quale il pubblico di Canale 5 avrà la possibilità di conoscere gli ultimi sviluppi dei protagonisti del trono classico. Neri prossimi episodi, infatti, vedremo Desirée Popper sempre più vicina a Mariano, che nel corso di un’esterna le aprirà il suo cuore emozionandola come mai prima d'ora; poco dopo, però un video mostrerà il bacio che la corteggiatrice riceverà dall’affascinante Mattia, che a quanto pare è determinato ad avere un ruolo da protagonista nel percorso della bella Desirèe Per lei, inoltre, se da una parte arriverà Simone, ex corteggiatore di Clarissa Marchese pronto a rimettersi in gioco, dall’altra Riccardo comincerà a manifestare segni di stanchezza, palesando, almeno in un primo momento, la volontà di allontanarsi dal salotto di Maria De Filippi per mettere fine al suo percorso nel dating show. Desirée, da parte sua, cercherà di incoraggiarlo e le sue parole, a quanto pare, riusciranno a sortire l’effetto sperato.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO CLASSICO: CLAUDIO SONA E MARIO SERPA RITROVANO IL SORRISO - La storia d’amore fra Mario Serpa e Claudio Sona ha fatto sognare il pubblico di Uomini e Donne fino a qualche settimana fa, quando entrambi, dai loro profili social, hanno annunciato l’improvvisa rottura che ha messo fine a una delle storie più seguite e amate di sempre. In seguito alla scelta che li aveva uniti nel salotto del trono classico, i due erano infatti amatissimi dal pubblico di Canale 5, ma la loro separazione ha creato una vera rottura anche sui social , dove i fan si sono divisi da una parte e dall’altra per dare vita a una vera e propria lotta a colpi di hashtag. Oggi, Claudio Sona e Mario Serpa sembrano aver recuperato la serenità perduta, che in breve tempo ha preso il posto della delusione che li ha accompagnati nel corso delle ultime settimane. A testimonianza di ciò, nel giro di poche ore, entrambi sono tornato sui loro rispettivi profili social per condividere con i loro follower le foto dei loro sorrisi. Solo un caso? Se volete visualizzare l’immagine postata da Claudio Sona potete cliccare qui, mentre qui è possibile visualizzare il sorriso di Mario Serpa.

