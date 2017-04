Uomini e Donne / Oggi, 24 aprile, non va in onda. Brutte notizie per i fan del trono classico!

Uomini e Donne

UOMINI E DONNE, OGGI, 24 APRILE, NON VA IN ONDA. ECCO PERCHE' E QUANDO TORNERA' – Brutte notizie per i fans di Uomini e Donne: oggi, lunedì 24 aprile e domani, martedì 25 aprile, il programma non va in onda. Al suo posto canale 5 trasmetterà due film. Oggi, infatti, andrà in onda il film L’isola dell’amore mentre domani “C’è sempre un’altra possibilità” e a seguire “Un amore extralarge”. Uomini e Donne tornerà regolarmente in onda mercoledì 26 aprile. Una decisione, quella di Mediaset, che non piace affatto ai fans del programma di Maria De Filippi, desiderosi di conoscere gli ultimi sviluppi del trono classico e del trono over. Tra i giovani, infatti, Luca Onestini è sempre più vicino alla scelta mentre tra gli over, sale la curiosità intorno alla storia d’amore tra Gemma Galgani e Marco Firpo che sta conquistando le attenzioni del pubblico.

La domanda, dunque, è: quale trono andrà in onda nelle sole tre puntate della settimana? Solitamente, la settimana di Uomini e Donne parte con il trono classico a cui sono dedicate le puntate del lunedì e del martedì mentre il trono over occupa lo spazio che va dal mercoledì al venerdì. Questa settimana, però, sarà tutto diverso. Come saranno divise le uniche tre puntate a disposizione? E’ probabile che la redazione di Uomini e Donne scelga comunque di partire con il trono classico. Il percorso di Luca Onestini, infatti, è giunto ai capitoli finali. Il tronista dovrebbe scegliere nelle prossime settimane quella che sarà la donna della sua vita tra Soleil Sorgè, Giulia Latini e Cecilia Zagarrigo mentre Gemma Galgani, pur essendo sempre più vicina a Marco Firpo, sicuramente continuerà ad essere la protagonista del trono over ancora per un po’. Il trono classico, dunque, aprirà e chiuderà la settimana di Uomini e Donne?

