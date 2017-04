Valerio Scanu vs Amici 2017 / Voce fuori dal coro riceve le frecciatine di Maria De Filippi

Amici

AMICI SERALE 2017, MARIA LEGGE UNA LETTERA AD EMMA E ATTACCA VALERIO SCANU - Il serale di Amici 2017, porta con sé una sorpresa dietro l'altra. In questo nuovo focus, non vogliamo occuparci delle anticipazioni sulla registrazione ma, piuttosto, vogliamo raccontarvi cosa succede attorno alla talentuosa corte di Queen Mary. Durante la quinta puntata del serale andata in onda nel prime time dello scorso sabato, abbiamo ritrovato in pista Emma Marrone dirigere la Squadra Bianca dopo la "dipartita" di Morgan. Prima di aprire le danze, Maria De Filippi ha voluto leggere una lettera scritta personalmente da lei per potere ringraziare la cantautrice salentina per l'impegno acquisito in corsa. La conduttrice però, non ha risparmiato le frecciatine nei confronti degli "ex Amici" e, tra tutti, sono emerse le prese di posizione non solo contro Morgan ma anche nei confronti di Valerio Scanu. Il secondo classico di Amici 8, attualmente è impegnato con Ballando con le stelle e, proprio ogni sabato si "scontra" con Maria. Il giovane artista de La Maddalena, è stato considerato una scomoda voce fuori dal coro per avere sempre detto senza peli sulla lingua ciò che pensa del talent show e della sua conduttrice. Proprio nel corso del passato sabato pomeriggio, ospite di Tv Talk su Rai3, ha raccontato alcuni retroscena interessanti legati al vero motivo che lo spinge ad essere arrabbiato con la De Filippi. Scanu ha raccontato di una telefonata con Maria prima di accettare di partecipare all'Isola dei Famosi 10, seguita dalla promessa di rilanciare la sua carriera.

Ed infatti, come ricorderete, Maria era perfino intervenuta durante una diretta parlando con Scanu in collegamento dall'Honduras. Dopo l'impegno con il reality survivor, Valerio avrebbe dovuto partecipare al serale di Amici come ospite ma, così come riportato dal cantante: "Ma poi: “Eh, sai, purtroppo hanno già chiuso il cast”, mi disse, “Sai, non decido io!”. Lì mi sono fortemente sentito preso in giro, le ho mandato un messaggio con su scritto “Non ti smentisci mai!”, perché non era la prima volta che succedeva una cosa del genere…". Valerio Scanu è stato accusato più di una volta d’ingratitudine da parte dei detrattori e, proprio di recente, dopo un tweet contro Maria ed in favore di Morgan, ha ricevuto anche una pesante stoccata da parte di Rudy Zerbi. Come andrà a finire questo “botta e risposta” mediatico?

© Riproduzione Riservata.