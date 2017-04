50 modi per far fuori papà/ Anticipazioni, Francesco e Roby Facchinetti sbarcano in Lapponia (oggi, 25 aprile)

50 modi per far fuori papà

50 MODI PER FAR FUORI PAPÀ, ANTICIPAZIONI: IL VIAGGIO DI FRANCESCO E ROBY FACCHINETTI (OGGI, 25 APRILE 2017) - Che cosa succede quando è il figlio ad organizzare le vacanze? Il docu-reality che vede protagonisti i Facchinetti - padre e figlio, Roby e Francesco - è pronto per sbarcare sul piccolo schermo di Rai 2: oggi, martedì 25 aprile, a partire dalle 21.20 circa prenderà infatti il via 50 modi per far fuori papà, con il racconto di un viaggio davvero straordinario (realizzato da Toro). Scordatevi però spiagge caraibiche, caldo, agi e comodità: Francesco Facchinetti - lui l’organizzatore, a completa insaputa del padre - ha scelto tutt’altro tipo di meta per l’avventura a due che vedremo in onda più tardi sulla seconda rete nazionale. Padre e figlio si sono imbarcati nientemeno che per la Lapponia, fronteggiando temperature decisamente fuori dalla norma e paesaggi poco famigliari, vere e proprio distese di neve e foreste. Come reagirà Roby Facchinetti quando scoprirà finalmente dove ha deciso portarlo il figlio per il loro primo viaggio in due?

50 MODI PER FAR FUORI PAPÀ, ANTICIPAZIONI: LA DECISIONE DI IMBARCARSI IN QUESTA AVVENTURA (OGGI, 25 APRILE 2017) - La meta dei Facchinetti non sarà l’unica cosa che potrebbe mettere in difficoltà l’ex cantante dei Pooh: durante il percorso, infatti, Francesco ha disseminato diverse sfide e qualche piccolo scherzo per il genitore. 50 modi per far fuori papà - e il titolo ironico lo sottolinea in modo ottimale - avrà dunque modo di rivelarsi davvero spassoso: naturalmente, i due viaggiatori entreranno in contatto con le popolazioni locali, con le loro tradizioni e culture, che si legano indissolubilmente all’ambiente e alle condizioni del clima. Ed è anche per questo che l’occasione sarà buona per imparare a pescare tra i ghiacci, a guidare una slitta condotta da cani, a utilizzare delle biciclette molto particolari, che permettono di muoversi sul ghiaccio, e molto altro ancora. Come mai, però, Francesco ha deciso di partire con il padre? Si tratta del loro primo vero viaggio in due, e il motivo è presto detto. Quando Francesco era piccolo, Roby era in piena attività insieme al gruppo. “La verità è che volevo anche vendicarmi per tutto il tempo che papà ha dedicato ai Pooh e non mane. L’ho messo in situazioni…. cattivelle”, ha ammesso in esclusiva sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni il più giovane dei Facchinetti.

50 MODI PER FAR FUORI PAPÀ, ANTICIPAZIONI: DOMENICA OSPITI DA FABIO FAZIO, VIDEO (OGGI, 25 APRILE 2017) - Francesco e Roby Facchinetti sono stati ospiti a Che fuori tempo che fa la scorsa domenica, e Fabio Fazio - in studio - ha domandato loro di raccontare qualche dettaglio in più in merito a 50 modi per far fuori papà. Francesco è partito proprio dal presupposto che, a causa degli impegni musicali del padre, non è mai riuscito a fare una vacanza in due: ha colto l’occasione al volo, dunque, per portarlo a vedere l’autore boreale. Roby Facchinetti era stato informato che sarebbe stato un posto davvero freddo, e poco prima di partire era riuscito ad inquadrare anche il nome della Lapponia: non allo stesso modo, però, aveva immaginato le sfide che gli sarebbero toccate una volta sul posto, e che scopriremo in prime time. Francesco Facchinetti, in seguito, ha postato su Facebook un selfie insieme al presentatore del varietà di Rai 3: per ascoltare tutto quello che hanno raccontato a Che fuori tempo che fa, clicca qui (da RaiPlay).

