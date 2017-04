AMBER HEARD ED ELON MUSK FIDANZATI/ Johnny Deep addio, la sua ex ritrova il sorriso con un milionario

Ambr Heard ed Elon Mask Instagram

AMBER HEARD ED ELON MUSK FIDANZATI? L'EX MOGLIE DI JOHNNY DEPP RITROVA IL SORRISO CON IL MILIONARIO - E fu così che anche Amber Heard ha trovato l'amore. Dopo il turbolento divorzio da Johnny Deep, sembra che la bella attrice abbia ritrovato il sorriso grazie al milionario Elon Musk. Le voci e il gossip dei giorni scorsi hanno trovato conferma nelle scorse ore ma non in una foto rubata dal web o da una rivista ma dalla diretta interessata che ha pensato bene di pubblicare su Instagram la sua foto insieme all'imprenditore naturalizzato americano. I due appaiono sorridenti e insieme ma, soprattutto, lui ha lo stampo di un bacio sulla guancia proprio con quello che sembra essere il rossetto della bella biondina che guarda compiaciuta l'obiettivo.

Nella vita di Amber Heard sembra finalmente tornato il sereno dopo tutto quello che è successo con l'attore nei mesi scorsi. Il loro matrimonio, caratterizzato da una serie di alti e bassi, accuse e pettegolezzi, è finito dopo 15 mesi e una battaglia legale di 7 che hanno portato all'attrice ben 7 milioni di dollari. Insieme ai soldi, l'attore ha dovuto rinunciare anche ai suoi due cani che sono andati in affidamento alla moglie, e adesso? Amber Heard sembra pronta a cedere al fascino nerd insieme al 45enne imprenditore definito da Forbes la 21esima persona più potente sulla terra. Elon Musk è un imprenditore sudafricano naturalizzato americano, noto soprattutto per aver creato l'aziena aerospaziale SpaceX che potrebbe presto portare i primi turisti in orbita intorno alla luna. Dell'azienda Elon Musk è ancora amministratore delegato e CTO mentre è CEO della Tesla Motors, casa automobilistica di auto elettriche. Ma Musk non è "solo" questo, visto che è ancora presidente di SolarCity e cofondatore di PayPal e OpenAI.

© Riproduzione Riservata.