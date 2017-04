APB/ Anticipazioni puntata 25 aprile 2017: Gideon sotto inchiesta ufficiale?

Apb, in prima Tv assoluta su Fox

APB, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda serata di oggi, martedì 25 aprile 2017, la Fox trasmetterà un nuovo episodio di APB, in prima Tv assoluta. Sarà il quinto, dal titolo "Hi-Town". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati: Gideon (Justin Kirk) continua ad affinare le tecniche dei suoi dispositivi per la cattura dei criminali. Murphy (Natalie Martinez) invece si allena con la pistola per migliorare la mira. L'agente informa subito l'ingegnere che Scott (Daniel MacPherson) non si fermerà di fronte a niente pur di collegarlo all'incidente con il drone. La squadra inizia ad indagare inoltre su un furto messo in atto da un gruppo di criminali, che secondo Gideon potrebbe contrastare grazie a dei giubotti super resistenti. Intanto, Reyes (Bryant Romo) viene chiamato nell'ufficio del Procuratore per essere interrogato sull'incidente. Brandt (Taylor Handley) viene incaricato di andare sotto copertura per fermare i criminali, ed ascoltare di nascosto la loro conversazione durante lo scambio di armi. Mentre l'ingegnere mette a punto un piano per aiutare la squadra, Reyes viene messo sotto torchio da Scott. Nel suo rapporto precedente, infatti, ha affermato che l'uso del nuovo taser potrebbe aver compromesso il volo del drone. Scott gli propone infine di accompagnarlo sulla scena dell'incidente, per analizzare meglio la dinamica. Nonostante Brandt riesca a raggiungere il sospettato, quest'ultimo capisce che si tratta di un inganno e gli sottrae l'arma. Nella sparatoria successiva, l'agente rimane gravemente ferito, ma all'arrivo della squadra Brandt non c'è più. Murphy nota che l'agente ha lasciato una catenina sul posto, ma le tracce degli pneumatici sul posto indicano che Isaac Hunter (Tim Griffin) lo ha portato via. La trasmissione successiva del trafficante è inferiore alle aspettative per poter localizzare il segnale. La squadra intuisce tuttavia che Brandt potrebbe trovarsi in una zona vicina alla ferrovia, per via del rumore del treno presente nell'ultimo audio. Intanto, Reyes riferisce a Scott le esatte mosse compiute dalla squadra quel giorno, all'inseguimento del drone che li stava conducendo verso il rapinatore. Il Procuratore vuole anche sapere dove si trovasse il sospettato e quale modalità avessero adottato nelle pistole fornite da Gideon. L'agente è costretto a rivivere tutto quello che è accaduto quel giorno ed alla fine crolla, a causa di una momentanea mancanza d'aria. La squadra si lancia invece all'inseguimento dell'unico segnale giunto fino a quel momento, ma mentre le auto sono ancora in corsa, il collegamento si perde. Gideon conclude che Brandt non si trova più sulla strada, ma anche che non sa dove rintracciarlo. Dopo un inseguimento inutile ed un altro buco nell'acqua, Murphy nota alcuni indizi che le fanno intuire un'indicazione di Brandt. Quest'ultimo è stato invece smascherato da uno degli altri ostaggi e i criminali sono sul punto di giustiziarlo. Murphy intuisce che l'agente le ha sconsigliato di entrare da un ingresso preciso dell'edificio in cui lo stanno torturando e viene tratto in salvo. Nello stesso momento, Reyes viene preso di mira da un'organizzazione, che intende uccidere Gideon.



APB, ANTICIPAZIONI DEL 25 APRILE 2017, EPISODIO 5 "HI-TOWN" - Un collega del MIT, un ufficiale, organizza un incontro con Gideon, nella speranza che il magnate e gli agenti del 13esimo Distretto possano aiutarlo a contrastare un cartello della droga. Un gruppo di criminali sta infatti diffondendo una droga sintetica pericolosa che ha danneggiato anche la figlia dell'ufficiale. Intanto, Scott sceglierà di intraprendere la linea dura pur di togliere dalla scena il suo rivale. Il procuratore deciderà infatti di riavviare la sua indagine puntando tutto sulle procedure scritte di cui si avvale il Distretto, sotto la guida di Gideon. In questo modo potrebbe dimostrare la pericolosità della presenza dell'ingegnere nel Distretto e del suo collegamento con alcune violazioni del codice.

